https://ria.ru/20201129/razgon-1586850327.html

Силовики разогнали группы протестующих в Минске

Силовики разогнали группы протестующих в Минске

Белорусские силовики препятствуют проведению локальных протестных маршей оппозиции в разных районах Минска, рассказали РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:35

2020-11-29T16:35

2020-11-29T18:29

протесты в белоруссии

минск

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МИНСК, 29 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики препятствуют проведению локальных протестных маршей оппозиции в разных районах Минска, рассказали РИА Новости очевидцы.В частности, по их словам, силовики прочесывают дворы жилых домов в микрорайоне Уручье, где ранее пресекли шествие нескольких сотен сторонников оппозиции."По микрорайону то и дело ездят машины ГАИ, иногда по несколько штук сразу, контролируют, где есть попытки сбора на акцию. Если есть какая-то активность, то приезжают автозаки и микроавтобусы. Силовики ходят по дворам, ищут людей, которые участвовали в акции", — сказал собеседник агентства.Микроавтобусы с силовиками и автозаки приехали и к торговому центру "Рига", добавили другие очевидцы. Пытавшиеся там собраться сторонники оппозиции разбежались по району, в нескольких точках дежурят микроавтобусы с силовиками. "Сейчас силовики прочесывают соседние дворы", — рассказал один из очевидцев, отметив, что ранее в этом микрорайоне пресекли несколько попыток оппозиции организовать шествие.Такая же ситуация наблюдается и в микрорайоне Каменная горка — там протестующие пытаются собраться возле торгового центра "Грин Сити", но силовики не дают им это сделать.Милиция пока не комментирует сообщения о количестве задержанных на акциях протеста, а также о применении слезоточивого газа и предупредительных выстрелах в воздух, о которых пишут очевидцы в соцсетях и местные СМИ.Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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Колонна сторонников оппозиции в Минске Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась 2020-11-29T16:35 true PT0M47S

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