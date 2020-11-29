https://ria.ru/20201129/proverka-1586795227.html

Эксперт рассказал, кого из пенсионеров будут проверять в 2021 году

Эксперт рассказал, кого из пенсионеров будут проверять в 2021 году

В будущем году власти намерены проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает "северные" доплаты – еще и на место жительства... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T02:38

2020-11-29T02:38

2020-11-29T02:48

людмила иванова-швец

россия

пенсионеры

пенсии

рэу имени г. в. плеханова

общество

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Пенсионеров предупредили о проверке в новом году

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В будущем году власти намерены проверить пенсионеров на предмет дополнительных доходов, а тех, кто получает "северные" доплаты – еще и на место жительства. Проверят и тех, кто получает российскую пенсию, живя в других странах. Все это должно позитивно сказаться на состоянии пенсионной системы, рассказала агентству "Прайм" доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По данным проверки Счетной палаты вскрылось немало нарушений как в сторону незаконных переплат, так и недоплат пенсий.Начнут с проверок дополнительного дохода, дабы исключить надбавки и доплаты к пенсиям тех, кто получает ниже прожиточного минимума. Проверят также место жительства тех, кому положены повышенные выплаты в северных регионах и тех, за кого пенсию получают по доверенности другие люди. Если пенсионер проживает в другой стране, он должен раз в год обращаться в российское консульство для подтверждения, что все еще жив. "В результате проверок, безусловно, появятся те, кому будут положены дополнительные деньги и те, кому придется возвращать в фонд незаконно полученные, но зато после этого будет меньше претензий и обращений по пенсионным выплатам", — заключила Иванова-Швец.

https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

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людмила иванова-швец, россия, пенсионеры, пенсии, рэу имени г. в. плеханова, общество