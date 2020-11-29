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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/protesty-1586832320.html
В Минске сообщили о первых задержаниях на акции протеста оппозиции
В Минске сообщили о первых задержаниях на акции протеста оппозиции
Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске, сообщают очевидцы в Telegram-каналах. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:49
2020-11-29T17:36
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске, сообщают очевидцы в Telegram-каналах.На сегодня оппозиция запланировала так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате". Предполагалось, что участники соберутся в разных точках города и проведут районные шествия. Между тем в центре Минска усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади, улицы патрулируют экипажи ГАИ, стянута военная и спецтехника. По словам очевидцев, группы сторонников оппозиции собрались в микрорайонах Уручье, Восток, Брилевичи. Вблизи точек сбора с утра дежурят по несколько машин силовиков.В некоторых местах силовики проводят точечные задержания — в частности, у метро "Пушкинская" и в микрорайоне Лошица.Акция протеста проходит и в пригороде белорусской столицы — в деревне Боровляны. Там, как сообщает портал tut.by, силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.На видео, опубликованном порталом, видна небольшая потасовка нескольких десятков протестующих с силовиками. В какой-то момент силовик стреляет в воздух, а затем одного из протестующих отводят в спецтранспорт. Протестующие не расходятся, и тогда второй силовик распыляет, предположительно, газ, чтобы толпа отступила. Люди постепенно отошли, но один из протестующих попытался отобрать у силовика баллончик с газом, однако ему помешали и отвели в спецтранспорт.По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", в Минске и Боровлянах уже задержали как минимум 30 человек.Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Колонна сторонников оппозиции в Минске
Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась
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минск, белоруссия, в мире

В Минске сообщили о первых задержаниях на акции протеста оппозиции

13:49 29.11.2020 (обновлено: 17:36 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске, сообщают очевидцы в Telegram-каналах.
На сегодня оппозиция запланировала так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате". Предполагалось, что участники соберутся в разных точках города и проведут районные шествия. Между тем в центре Минска усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади, улицы патрулируют экипажи ГАИ, стянута военная и спецтехника.
По словам очевидцев, группы сторонников оппозиции собрались в микрорайонах Уручье, Восток, Брилевичи. Вблизи точек сбора с утра дежурят по несколько машин силовиков.
В некоторых местах силовики проводят точечные задержания — в частности, у метро "Пушкинская" и в микрорайоне Лошица.
Акция протеста проходит и в пригороде белорусской столицы — в деревне Боровляны. Там, как сообщает портал tut.by, силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.
На видео, опубликованном порталом, видна небольшая потасовка нескольких десятков протестующих с силовиками. В какой-то момент силовик стреляет в воздух, а затем одного из протестующих отводят в спецтранспорт. Протестующие не расходятся, и тогда второй силовик распыляет, предположительно, газ, чтобы толпа отступила. Люди постепенно отошли, но один из протестующих попытался отобрать у силовика баллончик с газом, однако ему помешали и отвели в спецтранспорт.
По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", в Минске и Боровлянах уже задержали как минимум 30 человек.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую.
Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.
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