https://ria.ru/20201129/protesty-1586832320.html

В Минске сообщили о первых задержаниях на акции протеста оппозиции

В Минске сообщили о первых задержаниях на акции протеста оппозиции

Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске, сообщают очевидцы в Telegram-каналах. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:49

2020-11-29T13:49

2020-11-29T17:36

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Белорусские силовики начали задержания участников несанкционированной акции, которая проходит в Минске, сообщают очевидцы в Telegram-каналах.На сегодня оппозиция запланировала так называемый "Марш соседей" в "дворовом формате". Предполагалось, что участники соберутся в разных точках города и проведут районные шествия. Между тем в центре Минска усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади, улицы патрулируют экипажи ГАИ, стянута военная и спецтехника. По словам очевидцев, группы сторонников оппозиции собрались в микрорайонах Уручье, Восток, Брилевичи. Вблизи точек сбора с утра дежурят по несколько машин силовиков.В некоторых местах силовики проводят точечные задержания — в частности, у метро "Пушкинская" и в микрорайоне Лошица.Акция протеста проходит и в пригороде белорусской столицы — в деревне Боровляны. Там, как сообщает портал tut.by, силовики применили против митингующих газ и выстрелили в воздух.На видео, опубликованном порталом, видна небольшая потасовка нескольких десятков протестующих с силовиками. В какой-то момент силовик стреляет в воздух, а затем одного из протестующих отводят в спецтранспорт. Протестующие не расходятся, и тогда второй силовик распыляет, предположительно, газ, чтобы толпа отступила. Люди постепенно отошли, но один из протестующих попытался отобрать у силовика баллончик с газом, однако ему помешали и отвели в спецтранспорт.По данным не зарегистрированного властями правозащитного центра "Весна", в Минске и Боровлянах уже задержали как минимум 30 человек.Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа, сразу после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1 процента голосов. Оппозиция эти результаты не признает и считает победительницей Светлану Тихановскую. Протесты продолжаются до сих пор, самые масштабные проходят по воскресеньям. При разгонах митингующих силовики применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Как заявляли белорусские правоохранители, в последнее время протесты радикализировались и переместились с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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Колонна сторонников оппозиции в Минске Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась 2020-11-29T13:49 true PT0M47S

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