https://ria.ru/20201129/pridnestrove-1586805086.html

В Приднестровье начался единый день голосования

В Приднестровье начался единый день голосования

В 7.00 по местному времени (8.00 мск) открылись 262 избирательных участка в Приднестровье, стартовал единый день голосования. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T08:45

2020-11-29T08:45

2020-11-29T08:45

приднестровская молдавская республика

в мире

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ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В 7.00 по местному времени (8.00 мск) открылись 262 избирательных участка в Приднестровье, стартовал единый день голосования.По данным ЦИК ПМР, избирателям предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента) непризнанной республики. Претендуют 45 кандидатов, 32 из них – действующие депутаты парламента.Кроме того, предстоит выбрать народных депутатов горрайсоветов по 187 округам (кандидатов - 254), депутатов Днестровского горсовета – 15 мест (кандидатов - 16), а также народных депутатов сельских (поселковых) советов по 640 избирательным округам (кандидатов - 776) и 76 глав администраций сел (поселков), где кандидатов - 186.Завершится голосование в 20.00 (21.00 мск).

https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html

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