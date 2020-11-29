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В Приднестровье начался единый день голосования
В Приднестровье начался единый день голосования
В 7.00 по местному времени (8.00 мск) открылись 262 избирательных участка в Приднестровье, стартовал единый день голосования. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T08:45
2020-11-29T08:45
приднестровская молдавская республика
в мире
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ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В 7.00 по местному времени (8.00 мск) открылись 262 избирательных участка в Приднестровье, стартовал единый день голосования.По данным ЦИК ПМР, избирателям предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента) непризнанной республики. Претендуют 45 кандидатов, 32 из них – действующие депутаты парламента.Кроме того, предстоит выбрать народных депутатов горрайсоветов по 187 округам (кандидатов - 254), депутатов Днестровского горсовета – 15 мест (кандидатов - 16), а также народных депутатов сельских (поселковых) советов по 640 избирательным округам (кандидатов - 776) и 76 глав администраций сел (поселков), где кандидатов - 186.Завершится голосование в 20.00 (21.00 мск).
https://ria.ru/20201124/moldaviya-1585977581.html
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приднестровская молдавская республика, в мире

В Приднестровье начался единый день голосования

08:45 29.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан Шалапуда / Перейти в фотобанкВыборы главы Приднестровья. Архивное фото
Выборы главы Приднестровья. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Руслан Шалапуда
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ТИРАСПОЛЬ, 29 ноя - РИА Новости. В 7.00 по местному времени (8.00 мск) открылись 262 избирательных участка в Приднестровье, стартовал единый день голосования.
По данным ЦИК ПМР, избирателям предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента) непризнанной республики. Претендуют 45 кандидатов, 32 из них – действующие депутаты парламента.
Кроме того, предстоит выбрать народных депутатов горрайсоветов по 187 округам (кандидатов - 254), депутатов Днестровского горсовета – 15 мест (кандидатов - 16), а также народных депутатов сельских (поселковых) советов по 640 избирательным округам (кандидатов - 776) и 76 глав администраций сел (поселков), где кандидатов - 186.
Завершится голосование в 20.00 (21.00 мск).
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