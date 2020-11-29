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В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T06:39
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
химки
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 500 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировано 100 человек.По информации ведомства, сообщение о задымлении в домах на улицах Первомайской и Маяковской поступило в 03.58. На момент прибытия первых пожарных кровля горела на стыке двух рядом стоящих жилых домов.Уточняется, что для эвакуированных был организован пункт временного размещения в школе №4.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, химки, происшествия

В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов

06:39 29.11.2020 (обновлено: 06:42 29.11.2020)
 
© Фото : Сайт ГУ МЧС России по Московской областиЛиквидация пожара на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках
Ликвидация пожара на крышах двух жилых домов в подмосковных Химках - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : Сайт ГУ МЧС России по Московской области
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России.
Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 500 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировано 100 человек.
"В 05.40 пожар локализован на площади 500 квадратных метров. В 6.03 ликвидация открытого горения", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, сообщение о задымлении в домах на улицах Первомайской и Маяковской поступило в 03.58. На момент прибытия первых пожарных кровля горела на стыке двух рядом стоящих жилых домов.
Уточняется, что для эвакуированных был организован пункт временного размещения в школе №4.
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