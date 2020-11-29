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В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T06:39
2020-11-29T06:39
2020-11-29T06:42
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
химки
происшествия
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 500 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировано 100 человек.По информации ведомства, сообщение о задымлении в домах на улицах Первомайской и Маяковской поступило в 03.58. На момент прибытия первых пожарных кровля горела на стыке двух рядом стоящих жилых домов.Уточняется, что для эвакуированных был организован пункт временного размещения в школе №4.
https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, химки, происшествия