https://ria.ru/20201129/pozhar-1586801270.html

В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов

В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов

Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T06:39

2020-11-29T06:39

2020-11-29T06:42

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

химки

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Пожар на крышах двух соседних пятиэтажных жилых домов в подмосковных Химках ликвидирован, сообщает МЧС России.Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 500 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировано 100 человек.По информации ведомства, сообщение о задымлении в домах на улицах Первомайской и Маяковской поступило в 03.58. На момент прибытия первых пожарных кровля горела на стыке двух рядом стоящих жилых домов.Уточняется, что для эвакуированных был организован пункт временного размещения в школе №4.

https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html

москва

химки

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, химки, происшествия