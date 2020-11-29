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Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
Площадь пожара на крышах двух жилых пятиэтажек в подмосковных Химках возросла до 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T05:47
2020-11-29T05:47
2020-11-29T06:42
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на крышах двух жилых пятиэтажек в подмосковных Химках возросла до 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Московской области.Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 200 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировано 100 человек."Уточненная информация. Площадь горения - 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html
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москва, московская область (подмосковье), химки, происшествия