https://ria.ru/20201129/pozhar-1586800460.html

Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек

Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек

Площадь пожара на крышах двух жилых пятиэтажек в подмосковных Химках возросла до 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Московской области. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T05:47

2020-11-29T05:47

2020-11-29T06:42

москва

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Площадь пожара на крышах двух жилых пятиэтажек в подмосковных Химках возросла до 500 квадратных метров, сообщает ГУМЧС России по Московской области.Ранее сообщалось, что кровли двух пятиэтажных домов горят на площади 200 квадратных метров в подмосковных Химках, эвакуировано 100 человек."Уточненная информация. Площадь горения - 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201128/pozhar-1586719105.html

москва

московская область (подмосковье)

химки

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московская область (подмосковье), химки, происшествия