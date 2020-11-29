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Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре
Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре
Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T20:04
2020-11-29T20:04
2020-11-29T20:33
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре.Он пояснил, что если первое клиническое исследование в возрасте от 14 до 17 лет проходит успешно, то оно переходит на следующий возраст. Таким образом, должно последовательно пройти шесть клинических исследований, которые должны дойти до младенцев возраста до шести месяцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество