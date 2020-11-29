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Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре
Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре
Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T20:04
2020-11-29T20:33
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре.Он пояснил, что если первое клиническое исследование в возрасте от 14 до 17 лет проходит успешно, то оно переходит на следующий возраст. Таким образом, должно последовательно пройти шесть клинических исследований, которые должны дойти до младенцев возраста до шести месяцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре

20:04 29.11.2020 (обновлено: 20:33 29.11.2020)
 
© РИА Новости / РоспотребнадзорВакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона”
Вакцина от коронавируса “ЭпиВакКорона” - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Роспотребнадзор
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре.

"У нас нет сомнений в безопасности вакцин для детского населения, но в соответствии с действующим законодательством для того, чтобы расширить применение вакцины на детское исследование, необходимо пройти соответствующие клинические исследования", - сказал Максютов.

Он пояснил, что если первое клиническое исследование в возрасте от 14 до 17 лет проходит успешно, то оно переходит на следующий возраст. Таким образом, должно последовательно пройти шесть клинических исследований, которые должны дойти до младенцев возраста до шести месяцев.

"Клинические исследования на подростках возраста 14-17 лет мы готовы запустить в декабре этого года при принятии такого решения, потому что эта категория населения является чувствительной к коронавирусу", - сказал Максютов в интервью в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
 
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