https://ria.ru/20201129/podrostki-1586869557.html

Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре

Испытания "ЭпиВакКороны" на подростках могут начаться в декабре

Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T20:04

2020-11-29T20:04

2020-11-29T20:33

ринат максютов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576934337_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_c81746ac9ce7911df394b40e6ab19c66.jpg

МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что испытания вакцины "ЭпиВакКорона" на подростках 14-17 лет могут начаться в декабре.Он пояснил, что если первое клиническое исследование в возрасте от 14 до 17 лет проходит успешно, то оно переходит на следующий возраст. Таким образом, должно последовательно пройти шесть клинических исследований, которые должны дойти до младенцев возраста до шести месяцев.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество