https://ria.ru/20201129/perevody-1586807069.html

Эксперты выяснили, кто из родителей щедрее

Эксперты выяснили, кто из родителей щедрее

Российские папы оказались намного щедрее мам на детские переводы: подрастающему поколению они переводят на карту в среднем втрое больше, показало исследование... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T09:16

2020-11-29T09:16

2020-11-29T09:16

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские папы оказались намного щедрее мам на детские переводы: подрастающему поколению они переводят на карту в среднем втрое больше, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, отдельную статистику аналитики подготовили ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября. Выяснилось, что у мам топ-5 самых популярных категорий онлайн-трат по картам выглядит следующим образом: покупка железнодорожных билетов и оплата такси (средний чек одной операции - 399 рублей); одежда, обувь, аксессуары (3421 рубль); супермаркеты (2783 рубля); хобби (882 рубля); детские товары (495 рублей).Как видно из статистики, обновлять семейный гардероб российские мамы предпочитают с помощью онлайн-покупок. Оказался выше и средний чек онлайн-покупок в супермаркетах.Так, топ-5 категорий офлайн-трат по картам банка в зависимости от числа операций сложился такой: супермаркеты (средний чек одной операции - 600 рублей); рестораны, фастфуд, доставка еды (478 рублей); здоровье (1179 рублей); личный и общественный транспорт (1305 рублей); товары для дома (2587 рублей).

https://ria.ru/20201016/vospitanie-1580173471.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество