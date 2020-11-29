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Эксперты выяснили, кто из родителей щедрее
Эксперты выяснили, кто из родителей щедрее
Российские папы оказались намного щедрее мам на детские переводы: подрастающему поколению они переводят на карту в среднем втрое больше, показало исследование... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:16
2020-11-29T09:16
2020-11-29T09:16
общество
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Российские папы оказались намного щедрее мам на детские переводы: подрастающему поколению они переводят на карту в среднем втрое больше, показало исследование банка "Русский стандарт", одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.Кроме того, отдельную статистику аналитики подготовили ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября. Выяснилось, что у мам топ-5 самых популярных категорий онлайн-трат по картам выглядит следующим образом: покупка железнодорожных билетов и оплата такси (средний чек одной операции - 399 рублей); одежда, обувь, аксессуары (3421 рубль); супермаркеты (2783 рубля); хобби (882 рубля); детские товары (495 рублей).Как видно из статистики, обновлять семейный гардероб российские мамы предпочитают с помощью онлайн-покупок. Оказался выше и средний чек онлайн-покупок в супермаркетах.Так, топ-5 категорий офлайн-трат по картам банка в зависимости от числа операций сложился такой: супермаркеты (средний чек одной операции - 600 рублей); рестораны, фастфуд, доставка еды (478 рублей); здоровье (1179 рублей); личный и общественный транспорт (1305 рублей); товары для дома (2587 рублей).
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общество
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Российские папы оказались намного щедрее мам на детские переводы: подрастающему поколению они переводят на карту в среднем втрое больше, показало исследование банка "Русский стандарт",
одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров. Результаты исследования имеются в распоряжении РИА Новости.
"Аналитики изучили статистику переводов от мам и пап на карты для подростков, которые оформляются с 14 лет. Здесь лидируют папы. Так, 83% объема всех переводов пришелся на отцов, а 17% - на матерей. При этом средний чек одного перевода у пап - 3 511 рублей, а у мам - 1 126 рублей", - показал анализ операций за 10 месяцев по картам клиентов, имеющих детей.
Кроме того, отдельную статистику аналитики подготовили ко Дню матери, который в этом году отмечается 29 ноября. Выяснилось, что у мам топ-5 самых популярных категорий онлайн-трат по картам выглядит следующим образом: покупка железнодорожных билетов и оплата такси (средний чек одной операции - 399 рублей); одежда, обувь, аксессуары (3421 рубль); супермаркеты (2783 рубля); хобби (882 рубля); детские товары (495 рублей).
Как видно из статистики, обновлять семейный гардероб российские мамы предпочитают с помощью онлайн-покупок. Оказался выше и средний чек онлайн-покупок в супермаркетах.
Так, топ-5 категорий офлайн-трат по картам банка в зависимости от числа операций сложился такой: супермаркеты (средний чек одной операции - 600 рублей); рестораны, фастфуд, доставка еды (478 рублей); здоровье (1179 рублей); личный и общественный транспорт (1305 рублей); товары для дома (2587 рублей).