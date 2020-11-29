https://ria.ru/20201129/pererabotka-1586806271.html

Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна

Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна

Сбербанк вплотную занялся экологией и разработал проекты по "умному" использованию мусора: из пластиковых стаканчиков уже создает ручки, а из старых или... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T09:08

2020-11-29T09:08

2020-11-29T11:22

сбербанк россии

экономика

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбербанк вплотную занялся экологией и разработал проекты по "умному" использованию мусора: из пластиковых стаканчиков уже создает ручки, а из старых или невостребованных карт будет делать окна, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.При этом у банка есть и более амбициозный проект. "Мы пошли дальше и стали думать, что делать с использованными или невостребованными банковскими картами. Сейчас мы начинаем проект по их переработке в оконный профиль для наших отделений", - добавил первый зампред правления Сбербанка.Ведяхин подчеркнул, что в настоящее время наблюдается сильный запрос на решение ESG-вопросов со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов Сбербанка. ESG (ecological, social and corporate governance) - это подход к управлению, который стремится включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.

https://ria.ru/20200731/1575216449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сбербанк россии, экономика