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Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна
Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна
Сбербанк вплотную занялся экологией и разработал проекты по "умному" использованию мусора: из пластиковых стаканчиков уже создает ручки, а из старых или... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T09:08
2020-11-29T11:22
сбербанк россии
экономика
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбербанк вплотную занялся экологией и разработал проекты по "умному" использованию мусора: из пластиковых стаканчиков уже создает ручки, а из старых или невостребованных карт будет делать окна, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.При этом у банка есть и более амбициозный проект. "Мы пошли дальше и стали думать, что делать с использованными или невостребованными банковскими картами. Сейчас мы начинаем проект по их переработке в оконный профиль для наших отделений", - добавил первый зампред правления Сбербанка.Ведяхин подчеркнул, что в настоящее время наблюдается сильный запрос на решение ESG-вопросов со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов Сбербанка. ESG (ecological, social and corporate governance) - это подход к управлению, который стремится включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.
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сбербанк россии, экономика

Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна

09:08 29.11.2020 (обновлено: 11:22 29.11.2020)
 
© Fotolia / leungchopanОплата банковской картой
Оплата банковской картой - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Fotolia / leungchopan
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Сбербанк вплотную занялся экологией и разработал проекты по "умному" использованию мусора: из пластиковых стаканчиков уже создает ручки, а из старых или невостребованных карт будет делать окна, рассказал в интервью РИА Новости первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
"Сотрудники "Сбера" генерируют огромное количество разных креативных идей, многие из которых "Сбер" поддерживает, и те превращаются в проекты. Только в сфере экологии у нас более 150 проектов. Приведу пример. В отделениях банка в большом количестве выбрасываются пластиковые стаканчики у кулеров. Наши сотрудники предложили делать из них шариковые ручки, и мы запустили такой проект: из пяти стаканчиков получается одна ручка", - поделился он.
При этом у банка есть и более амбициозный проект. "Мы пошли дальше и стали думать, что делать с использованными или невостребованными банковскими картами. Сейчас мы начинаем проект по их переработке в оконный профиль для наших отделений", - добавил первый зампред правления Сбербанка.
Ведяхин подчеркнул, что в настоящее время наблюдается сильный запрос на решение ESG-вопросов со стороны клиентов, сотрудников, акционеров и инвесторов Сбербанка. ESG (ecological, social and corporate governance) - это подход к управлению, который стремится включить факторы окружающей среды, социальные факторы и факторы управления в процесс принятия решений для лучшего управления рисками и устойчивого развития компании.
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"Это стало особенно заметно в пандемию. Люди испытывают тревогу за своё будущее и ожидают от бизнеса участия в решении социально значимых проблем. Кроме того, сегодня невозможно быть успешной компанией без соблюдения критериев ESG, иначе потребители просто объявят бойкот вашим товарам или услугам, а инвесторы перестанут покупать ваши акции", - заключил он.
 
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