В Минтруде рассказали, влияют ли допдоходы на размер пенсии
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина читает газету на улице на лавочке в Москве
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян говорят о непонимании функционирования системы, ведь пенсия связана только с трудовыми доходами, а дополнительные доходы не влияют на нее, рассказала РИА Новости председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова.
Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству "Прайм", что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. Также начнут проверять места жительства пенсионеров, получающих "северные" доплаты". Выяснят, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает в других странах. Это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.
27 ноября, 09:54Россияне назвали размер пенсии для комфортной жизни
По словам Тополевой-Солдуновой, никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится. Она отметила, что подобные разговоры говорят о недопонимании самой действующей пенсионной системы.
"Природа пенсионных прав – другая, страховая. Если говорить о пенсиях по старости – это страховые выплаты, которые выплачивается для возмещения утраченных трудовых доходов. Их размер зависит от сформированных пенсионных прав в период работы, а не от наличия имущества или других доходов гражданина", - пояснила эксперт, уточнив, что пересчеты пенсии бывают для работающих пенсионеров: каждый год размер пенсии работающего увеличивается с учетом заработанного за год.
Председатель Общественного совета министерства отметила, что дополнительные доходы пенсионера, к которым относятся предпринимательский, сдача имущества в аренду, доходы от вкладов и другие, не влияют на пенсию. Она связана только с трудовым стажем.