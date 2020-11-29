https://ria.ru/20201129/pensiya-1586849638.html

В Минтруде рассказали, влияют ли допдоходы на размер пенсии

В Минтруде рассказали, влияют ли допдоходы на размер пенсии

Разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян говорят о непонимании функционирования системы, ведь пенсия связана только с трудовыми доходами,... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:33

2020-11-29T16:33

2020-11-29T16:33

елена тополева-солдунова

рэу имени г. в. плеханова

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Разговоры о проведении проверок дополнительных доходов россиян говорят о непонимании функционирования системы, ведь пенсия связана только с трудовыми доходами, а дополнительные доходы не влияют на нее, рассказала РИА Новости председатель Общественного совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова.Ранее доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала агентству "Прайм", что в 2021 году пройдут проверки российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов. Также начнут проверять места жительства пенсионеров, получающих "северные" доплаты". Выяснят, кто получает начисленную ПФР пенсию, но проживает в других странах. Это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат, что положительно отразится на состоянии пенсионной системы.По словам Тополевой-Солдуновой, никаких проверок, которые бы привели к уменьшению размера пенсионного обеспечения, не проводится. Она отметила, что подобные разговоры говорят о недопонимании самой действующей пенсионной системы.Председатель Общественного совета министерства отметила, что дополнительные доходы пенсионера, к которым относятся предпринимательский, сдача имущества в аренду, доходы от вкладов и другие, не влияют на пенсию. Она связана только с трудовым стажем.

https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена тополева-солдунова, рэу имени г. в. плеханова, пенсионный фонд рф, общество