ПФР не планирует массовых проверок пенсионеров
16:14 29.11.2020 (обновлено: 18:36 29.11.2020)
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПожилой мужчина в офисе управляющей компании в Новосибирске оплачивает услуги ЖКХ
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Минтруда и Пенсионного фонда России нет планов проверить доходы пенсионеров, заявила РИА Новости ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.
Так она прокомментировала заявление доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец о том, что в 2021 году пройдут проверки пенсионеров на наличие допдоходов, а также их мест проживания. По ее словам, проверка позволит восстановить законность получения пенсий и выплат.
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"Никаких планов по "проверкам доходов" пенсионеров нет ни у Минтруда, ни у ПФР. Пенсии и дополнительные доходы — это просто не между собой связанные вещи. Пенсия назначается в зависимости от заработанных пенсионных прав в период работы", — рассказала Починок.
Она также подчеркнула, что проверки пенсионных прав проводят при назначении выплат. Гражданам, у которых формируется маленькая пенсия, положены региональные или федеральные доплаты.
На размер назначаемой пенсии не влияют никакие дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости, подчеркнула эксперт.
Починок отметила, что обсудила этот вопрос и с Минтрудом и с ПФР, "никто дополнительных проверок не вводит".
Ранее дополнительные проверки опровергли и в Госдуме. Как сообщил РИА Новости замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев, это заявление удивило и обеспокоило депутатов. Он подчеркнул, что в ПФР и Минтруде запросили комментарии, там, в свою очередь, заверили, что никаких массовых проверок не планируется.
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