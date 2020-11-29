https://ria.ru/20201129/pensiya-1586847414.html

ПФР не планирует массовых проверок пенсионеров

ПФР не планирует массовых проверок пенсионеров

У Минтруда и Пенсионного фонда России нет планов проверить доходы пенсионеров, заявила РИА Новости ректор Российского государственного социального университета, РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:14

2020-11-29T16:14

2020-11-29T18:36

общественная палата рф

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Минтруда и Пенсионного фонда России нет планов проверить доходы пенсионеров, заявила РИА Новости ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты и член Общественного совета Минтруда Наталья Починок.Так она прокомментировала заявление доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец о том, что в 2021 году пройдут проверки пенсионеров на наличие допдоходов, а также их мест проживания. По ее словам, проверка позволит восстановить законность получения пенсий и выплат.Она также подчеркнула, что проверки пенсионных прав проводят при назначении выплат. Гражданам, у которых формируется маленькая пенсия, положены региональные или федеральные доплаты.На размер назначаемой пенсии не влияют никакие дополнительные доходы, кроме тех, что имеют отношение к пенсиям по старости, подчеркнула эксперт.Починок отметила, что обсудила этот вопрос и с Минтрудом и с ПФР, "никто дополнительных проверок не вводит".Ранее дополнительные проверки опровергли и в Госдуме. Как сообщил РИА Новости замглавы фракции "Единой России" Андрей Исаев, это заявление удивило и обеспокоило депутатов. Он подчеркнул, что в ПФР и Минтруде запросили комментарии, там, в свою очередь, заверили, что никаких массовых проверок не планируется.

https://ria.ru/20201127/pensii-1586557839.html

https://ria.ru/20201126/pensiya-1586434955.html

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общественная палата рф, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), пенсионный фонд рф, общество