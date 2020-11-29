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В Госдуме заявили, что проверки пенсионеров на допдоходы не планируются
В Госдуме заявили, что проверки пенсионеров на допдоходы не планируются
Замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году не планируется. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:20
2020-11-29T17:24
андрей исаев
пенсионный фонд рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году не планируется.Так он прокомментировал высказывание доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец о том, что власти собираются в следующем году проверить пенсионеров на допдоходы, а получателей "северных" доплат — на место жительства. Проверка Счетной палаты выявила много нарушений — как незаконных переплат, так и недоплат пенсий.Как подчеркнул собеседник агентства, это странная информация, так как пенсия не зависит ни от доходов, ни от имущества граждан.Он также напомнил, что власти направляют все усилия, чтобы максимально сократить любые проверки для граждан при назначении пенсии."В частности, мы сейчас работаем с Минтрудом над тем, чтобы для назначения пенсий по инвалидности и единовременных денежных выплат соответствующим гражданам не нужно было никак это подтверждать, писать заявление", — заключил Исаев.Ни у Минтруда, ни у Пенсионного фонда нет никаких планов по проверкам доходов пенсионеров, сообщила, в свою очередь, ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты и Общественного совета Минтруда Наталья Починок. Она отметила, что проверки пенсионных прав проводятся при назначении пенсии, а какие-либо дополнительные доходы, не имеющие отношения к пенсии, при этом не учитывались и не учитываются.
https://realty.ria.ru/20201127/pensionery-1586616409.html
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андрей исаев, пенсионный фонд рф, единая россия, общество

В Госдуме заявили, что проверки пенсионеров на допдоходы не планируются

15:20 29.11.2020 (обновлено: 17:24 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛюди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве
Люди в медицинских масках на территории парка ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Замглавы думской фракции "Единой России" Андрей Исаев заявил РИА Новости, что проверок пенсионеров на дополнительные доходы в 2021 году не планируется.
Так он прокомментировал высказывание доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец о том, что власти собираются в следующем году проверить пенсионеров на допдоходы, а получателей "северных" доплат — на место жительства. Проверка Счетной палаты выявила много нарушений — как незаконных переплат, так и недоплат пенсий.

"В нашей фракции такая информация вызвала удивление и обеспокоенность. Мы запросили сегодня на эту тему Министерство труда и Пенсионный фонд. И нас заверили, что никаких массовых проверок пенсионеров не планировалось и не планируется. Пенсионный фонд как сейчас работал, так и будет работать в 2021 году, в штатном режиме, назначая пенсии, проверяя все права".

Андрей Исаев
Замглавы думской фракции "Единой России"
Как подчеркнул собеседник агентства, это странная информация, так как пенсия не зависит ни от доходов, ни от имущества граждан.
Он также напомнил, что власти направляют все усилия, чтобы максимально сократить любые проверки для граждан при назначении пенсии.
"В частности, мы сейчас работаем с Минтрудом над тем, чтобы для назначения пенсий по инвалидности и единовременных денежных выплат соответствующим гражданам не нужно было никак это подтверждать, писать заявление", — заключил Исаев.
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Ни у Минтруда, ни у Пенсионного фонда нет никаких планов по проверкам доходов пенсионеров, сообщила, в свою очередь, ректор Российского государственного социального университета, член Общественной палаты и Общественного совета Минтруда Наталья Починок. Она отметила, что проверки пенсионных прав проводятся при назначении пенсии, а какие-либо дополнительные доходы, не имеющие отношения к пенсии, при этом не учитывались и не учитываются.
 
Андрей ИсаевПенсионный фонд РФЕдиная РоссияОбщество
 
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