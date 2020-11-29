https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586880813.html
Глава центра "Вектор" спрогнозировал окончание пандемии в 2021 году
Глава центра "Вектор" спрогнозировал окончание пандемии в 2021 году
Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов предположил, что пандемия завершится в следующем году. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T23:17
2020-11-29T23:17
2020-11-29T23:17
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов предположил, что пандемия завершится в следующем году."Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году", - сказал он в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.Он отметил, что постоянное увеличение числа инфицированных остановится после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, для чего потребуется привить примерно половину населения.Ранее с аналогичным прогнозом о сроках завершения пандемии выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы все для этого делаем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что эпидемия может завершиться в России уже в 2021 году.Вакцины от коронавирусаТакже Максютов отметил, что производящие российские вакцины компании используют разные производственные площадки, и таким образом почти не конкурируют между друг другом."Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса - командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний", - сказал он.Стоимость вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", добавил он, почти не отличается. "Грандиозная задача"В минувший четверг представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года."Точную дату не могу сказать. <...> Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", — сказал он.По словам Пескова, прививать от коронавируса будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов
предположил, что пандемия завершится в следующем году.
"Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году", - сказал он в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.
Он отметил, что постоянное увеличение числа инфицированных остановится после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, для чего потребуется привить примерно половину населения.
Ранее с аналогичным прогнозом о сроках завершения пандемии выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко
.
"Мы все для этого делаем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что эпидемия может завершиться в России уже в 2021 году.
Вакцины от коронавируса
Также Максютов отметил, что производящие российские вакцины компании используют разные производственные площадки, и таким образом почти не конкурируют между друг другом.
"Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса - командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний", - сказал он.
Стоимость вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", добавил он, почти не отличается.
"Грандиозная задача"
В минувший четверг представитель Кремля Дмитрий Песков
сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года.
"Точную дату не могу сказать. <...> Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", — сказал он.
По словам Пескова, прививать от коронавируса будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.