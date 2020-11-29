https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586880813.html

Глава центра "Вектор" спрогнозировал окончание пандемии в 2021 году

Глава центра "Вектор" спрогнозировал окончание пандемии в 2021 году

Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов предположил, что пандемия завершится в следующем году. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T23:17

2020-11-29T23:17

2020-11-29T23:17

распространение нового коронавируса

ринат максютов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

дмитрий песков

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов предположил, что пандемия завершится в следующем году."Вирус сохранится, но сама пандемия уйдет, уверен, что в 2021 году", - сказал он в рамках онлайн-фестиваля Science Bar Hopping.Он отметил, что постоянное увеличение числа инфицированных остановится после того, как в обществе сформируется коллективный иммунитет, для чего потребуется привить примерно половину населения.Ранее с аналогичным прогнозом о сроках завершения пандемии выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко."Мы все для этого делаем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что эпидемия может завершиться в России уже в 2021 году.Вакцины от коронавирусаТакже Максютов отметил, что производящие российские вакцины компании используют разные производственные площадки, и таким образом почти не конкурируют между друг другом."Три компании, которые разрабатывают вакцины в России, используют принципиально разные технологические платформы с учетом накопленного опыта, который был сформирован данными высокого класса - командами по разработке вакцин против других инфекционных заболеваний", - сказал он.Стоимость вакцин "Спутник V" и "ЭпиВакКорона", добавил он, почти не отличается. "Грандиозная задача"В минувший четверг представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России должна начаться до Нового года."Точную дату не могу сказать. <...> Задача состоит в том, чтобы это были минимальные этапы и как можно быстрее обеспечить для всех желающих. Задача грандиозная. Как сейчас перед каждым государством стоит эта задача, так и перед нами", — сказал он.По словам Пескова, прививать от коронавируса будут в добровольном порядке и поэтапно — с учетом "географии страны" и особенностей хранения препарата. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/versiya-1586880372.html

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков