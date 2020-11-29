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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586870970.html
Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году
Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году
Пандемия COVID-19 закончится в следующем году, но сам коронавирус сохранится, заявил гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T20:29
2020-11-29T22:52
ринат максютов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
в мире
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 закончится в следующем году, но сам коронавирус сохранится, заявил гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.Он уточнил, что пандемия, когда каждый день увеличивается количество случаев инфицирования, закончится, как только сформируется достаточный коллективный иммунитет, для этого нужно привить около половины населения.По данным ВОЗ, за последние сутки в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.Накануне в субботу выявили рекордные 747 082 тысячи заражений.По утренним данным, в России зафиксировали 26 683 новых случаев COVID-19, их общее число достигло 2 269 316.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, в мире

Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году

20:29 29.11.2020 (обновлено: 22:52 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодой человек на переходе у кинотеатра "Художественный"
Молодой человек на переходе у кинотеатра Художественный - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 закончится в следующем году, но сам коронавирус сохранится, заявил гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.
Он уточнил, что пандемия, когда каждый день увеличивается количество случаев инфицирования, закончится, как только сформируется достаточный коллективный иммунитет, для этого нужно привить около половины населения.
По данным ВОЗ, за последние сутки в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.
Накануне в субботу выявили рекордные 747 082 тысячи заражений.
По утренним данным, в России зафиксировали 26 683 новых случаев COVID-19, их общее число достигло 2 269 316.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - ОбществоВ мире
 
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