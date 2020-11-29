https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586870970.html

Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году

Глава центра "Вектор" ожидает окончания пандемии коронавируса в 2021 году

Пандемия COVID-19 закончится в следующем году, но сам коронавирус сохранится, заявил гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T20:29

2020-11-29T20:29

2020-11-29T22:52

ринат максютов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Пандемия COVID-19 закончится в следующем году, но сам коронавирус сохранится, заявил гендиректор Государственного научного центра "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов на онлайн-фестивале Science Bar Hopping.Он уточнил, что пандемия, когда каждый день увеличивается количество случаев инфицирования, закончится, как только сформируется достаточный коллективный иммунитет, для этого нужно привить около половины населения.По данным ВОЗ, за последние сутки в мире число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек.Накануне в субботу выявили рекордные 747 082 тысячи заражений.По утренним данным, в России зафиксировали 26 683 новых случаев COVID-19, их общее число достигло 2 269 316.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ринат максютов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество, в мире