https://ria.ru/20201129/pandemiya-1586799443.html

Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий

Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий

Запрет на торговлю дикими животными и восстановление мест их обитания позволят снизить риск возникновения новых пандемий, заявила РИА Новости биолог, участница... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T04:39

2020-11-29T04:39

2020-11-29T07:55

мария воронцова

здоровье - общество

большая двадцатка

greenpeace

вьетнам

китай

оон

индонезия

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Запрет на торговлю дикими животными и восстановление мест их обитания позволят снизить риск возникновения новых пандемий, заявила РИА Новости биолог, участница конференций конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.Она уточнила, что Китай и Вьетнам уже закрыли подобную торговлю в связи с пандемией. Петицию о соответствующем запрете запустило российское отделение Greenpeace. Она набрала более 50 тысяч подписей, ее также направили в администрацию президента. Кроме того, глобальная инициатива по защите животных World Animal Protection подняла проблему прекращения торговли дикими животными на саммите G20."Мы всегда знали, что когда идет торговля обезьянами, человекообразными или обычными, то есть риск передачи болезней. Они очень близки нам и у нас куча общих болезней. ВИЧ, например, перепрыгнул от зеленых мартышек к человеку в начале ХХ века. Туберкулезом болеют обезьяны, и гепатиты у них существуют. Не забываем про эболу, естественно. По подсчетам ученых, на каждом млекопитающем живет 60-70 разных видов вирусов", – отметила Воронцова.Биолог заявила, что по экспертным оценкам, около 1,5 миллионов вирусов теоретически могут перепрыгнуть от млекопитающих к человеку."Мы столкнулись с одним видом коронавируса, вызвавшим пандемию, а потенциально из-за истребления среды обитания животных можем столкнуться со множеством. Животные становятся всё ближе к человеку. Вырубили леса ради плантаций пальм, необходимых для производства пальмового масла, – теперь в Индонезии орангутанги ходят по дорогам. Это пример исчезновения среды обитания и потенциальная возможность контакта человека с животными и вероятность подхватить что-то", – сказала Воронцова.По мнению ученой, буферная емкость планеты уменьшилась, человек вторгается все глубже в природу, путешествует по всем континентам, встречается с новыми возбудителями инфекционных заболеваний и разносит их. В естественной среде каждый вид имеет свое место обитания и в экосистеме встречается с видами, с которыми они уже соэволюционировали и приспособились друг к другу, а человечество нарушает этот порядок.Как отметила эксперт, у человечества есть опыт международной конвенции по сохранению биоразнообразия – в 1973 году была принята Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES)."Мы помним Джеральда Даррелла. После его книг и большой просветительской работы вдруг обнаружилось, что торговля животными – массовое явление. Часто вылавливали целиком популяциями, что приводило к сокращению численности вида, а иногда и исчезновению", – сказала Воронцова.Она напомнила, что сейчас наблюдается резкое сокращение численности видов и их среды обитания, и этот кризис вызван антропогенным влиянием.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586798044.html

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

вьетнам

китай

индонезия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария воронцова, здоровье - общество, большая двадцатка, greenpeace, вьетнам, китай, оон, индонезия