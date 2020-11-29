https://ria.ru/20201129/otlipnut-1586795351.html

Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона

Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона

Проявляется зависимость от телефона вполне очевидно — человек постоянно держит гаджет в руках либо старается держать его в поле зрения. Даже во время важного... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T03:13

2020-11-29T03:13

2020-11-29T08:15

дмитрий синарев

россия

смартфоны

психология

здоровье

технологии

общество

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Психолог объяснил, как "отлипнуть" от экрана смартфона

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Проявляется зависимость от телефона вполне очевидно — человек постоянно держит гаджет в руках либо старается держать его в поле зрения. Даже во время важного разговора он поглядывает на экран, опасаясь упустить что-то важное. Привлечь его внимание к реальной беседе непросто, но возможно, рассказал агентству "Прайм" психолог Дмитрий Синарев.Не стоит призывать человека отложить устройство и включиться в беседу — это вряд ли возымеет успех. А вот достать свой телефон и предложить собеседнику вдвоем на время отложить их может быть более действенно. Это может вызвать злость, раздражение, удивление, но внимание привлечет, поясняет он. Но это даст лишь кратковременный эффект. Если человек осознанно и постоянно предпочитает живому общению виртуальное, у него могут быть серьёзные психологические проблемы, с которыми нужно разбираться отдельно, заключил психолог.

https://ria.ru/20201128/smartfon-1586713761.html

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дмитрий синарев, россия, смартфоны, психология, здоровье, технологии, общество