https://ria.ru/20201129/obstrel-1586865239.html

СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке

СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке

Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:27

2020-11-29T19:27

2020-11-29T21:56

салах-эд-дин (мухафаза)

багдад (город)

ирак

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564836687_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_384eb6eb58818a7bdabc55fd0aed9c6a.jpg

КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в воскресенье.“Ракета упала на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Бейджи провинции Салах-эд-Дин (к северу от Багдада - ред.), на заводе вспыхнул пожар”, - передает корреспондент телеканала.По данным информационного агентства INA, упавший на территории завода снаряд был запущен из РСЗО "Катюша" недалеко от трассы между городами Хадита и Эс-Сыния.Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации вспыхнувшего пожара."Компания NRC (North Refineries Company) объявила… о ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из хранилищ завода Эс-Сыния вечером в воскресенье после удара ракетного снаряда", - сообщило министерство на своей странице в Facebook.В результате инцидента никто не пострадал, ведомство оценивает нанесенный материальный ущерб с тем, чтобы обеспечить возобновление работы НПЗ в течение ближайших часов, уточняется в сообщении.Министерство ранее заявило, что совместно с другими уполномоченными структурами расследует инцидент.Глава оперативного командования ВС в провинции Салах-эд-Дин заявил агентству INA, что результаты расследования будут объявлены уже в понедельник.

https://ria.ru/20200613/1572895401.html

https://ria.ru/20201123/udar-1585838880.html

салах-эд-дин (мухафаза)

багдад (город)

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

салах-эд-дин (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире