https://ria.ru/20201129/obstrel-1586865239.html
СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке
СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке
Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:27
2020-11-29T19:27
2020-11-29T21:56
салах-эд-дин (мухафаза)
багдад (город)
ирак
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564836687_0:0:3000:1688_1400x0_80_0_0_384eb6eb58818a7bdabc55fd0aed9c6a.jpg
КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в воскресенье.“Ракета упала на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Бейджи провинции Салах-эд-Дин (к северу от Багдада - ред.), на заводе вспыхнул пожар”, - передает корреспондент телеканала.По данным информационного агентства INA, упавший на территории завода снаряд был запущен из РСЗО "Катюша" недалеко от трассы между городами Хадита и Эс-Сыния.Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации вспыхнувшего пожара."Компания NRC (North Refineries Company) объявила… о ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из хранилищ завода Эс-Сыния вечером в воскресенье после удара ракетного снаряда", - сообщило министерство на своей странице в Facebook.В результате инцидента никто не пострадал, ведомство оценивает нанесенный материальный ущерб с тем, чтобы обеспечить возобновление работы НПЗ в течение ближайших часов, уточняется в сообщении.Министерство ранее заявило, что совместно с другими уполномоченными структурами расследует инцидент.Глава оперативного командования ВС в провинции Салах-эд-Дин заявил агентству INA, что результаты расследования будут объявлены уже в понедельник.
https://ria.ru/20200613/1572895401.html
https://ria.ru/20201123/udar-1585838880.html
салах-эд-дин (мухафаза)
багдад (город)
ирак
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/10/1564836687_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_68e2d3abd07987cebdb5a1e0524060a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салах-эд-дин (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире