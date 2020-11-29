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СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке
СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке
Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:27
2020-11-29T21:56
салах-эд-дин (мухафаза)
багдад (город)
ирак
в мире
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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в воскресенье.“Ракета упала на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Бейджи провинции Салах-эд-Дин (к северу от Багдада - ред.), на заводе вспыхнул пожар”, - передает корреспондент телеканала.По данным информационного агентства INA, упавший на территории завода снаряд был запущен из РСЗО "Катюша" недалеко от трассы между городами Хадита и Эс-Сыния.Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации вспыхнувшего пожара."Компания NRC (North Refineries Company) объявила… о ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из хранилищ завода Эс-Сыния вечером в воскресенье после удара ракетного снаряда", - сообщило министерство на своей странице в Facebook.В результате инцидента никто не пострадал, ведомство оценивает нанесенный материальный ущерб с тем, чтобы обеспечить возобновление работы НПЗ в течение ближайших часов, уточняется в сообщении.Министерство ранее заявило, что совместно с другими уполномоченными структурами расследует инцидент.Глава оперативного командования ВС в провинции Салах-эд-Дин заявил агентству INA, что результаты расследования будут объявлены уже в понедельник.
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салах-эд-дин (мухафаза)
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салах-эд-дин (мухафаза), багдад (город), ирак, в мире

СМИ сообщили об обстреле крупного нефтеперерабатывающего завода в Ираке

19:27 29.11.2020 (обновлено: 21:56 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовВоеннослужащий на улице Багдада
Военнослужащий на улице Багдада - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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КАИР, 29 ноя - РИА Новости. Ракета упала на территории одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в Ираке, в результате обстрела вспыхнул пожар, сообщил телеканал Sky News Arabia в воскресенье.
“Ракета упала на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Бейджи провинции Салах-эд-Дин (к северу от Багдада - ред.), на заводе вспыхнул пожар”, - передает корреспондент телеканала.
По данным информационного агентства INA, упавший на территории завода снаряд был запущен из РСЗО "Катюша" недалеко от трассы между городами Хадита и Эс-Сыния.
Министерство нефти Ирака сообщило о ликвидации вспыхнувшего пожара.
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"Компания NRC (North Refineries Company) объявила… о ликвидации пожара, вспыхнувшего в одном из хранилищ завода Эс-Сыния вечером в воскресенье после удара ракетного снаряда", - сообщило министерство на своей странице в Facebook.
В результате инцидента никто не пострадал, ведомство оценивает нанесенный материальный ущерб с тем, чтобы обеспечить возобновление работы НПЗ в течение ближайших часов, уточняется в сообщении.
Министерство ранее заявило, что совместно с другими уполномоченными структурами расследует инцидент.
Глава оперативного командования ВС в провинции Салах-эд-Дин заявил агентству INA, что результаты расследования будут объявлены уже в понедельник.
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