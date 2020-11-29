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Мужчина, застреливший бывшую жену в Калининграде, оставил видеообращение
Мужчина, застреливший бывшую жену в Калининграде, оставил видеообращение
Застреливший бывшую жену в Калининграде житель Кемеровской области оставил видеообращение, записанное за несколько дней до убийства, в котором рассказал о... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:47
2020-11-29T17:54
кемеровская область
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Застреливший бывшую жену в Калининграде житель Кемеровской области оставил видеообращение, записанное за несколько дней до убийства, в котором рассказал о причинах своего поступка.Вечером 26 ноября мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Мужчина покончил с собой. У погибшей осталось двое детей - 10-летняя девочка от предыдущего брака и четырехлетний совместный сын со стрелявшим мужчиной. Детей передали бабушке, матери погибшей женщины."Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых... Это мое решение. Она мне испортила жизнь, на тот свет я один не пойду... В Кемеровской области я заработал денег с одной целью, чтобы вернуться сюда и наказать. Она будет здесь жить и радоваться, третьего ребенка родит... а я растоптан и унижен, брошен и обманут. Конечно, плохо, что сделаю, детей сиротами оставлю, но ничего, теща с тестем, которые могли все это предотвратить, пусть воспитывают", - сказал мужчина, который представился Александром Машковым, в видео, размещенном в паблике "ВКонтакте".Всего мужчина записал два ролика за несколько дней до убийства. В первом эпизоде видео мужчина рассказал о том, что из-за долгов по алиментам ребенку от его первого брака они с женой решили оформить, по его словам, фиктивный развод. Летом они поругались, после чего женщина уехала жить в Калининград. Мужчина надеялся воссоединиться с семьей и тоже собирался переехать из Кемеровской области, но вскоре узнал, что у супруги появился любовник."Меня коварно и подло обманула моя бывшая жена, сделала всё, чтобы я разорился, просто-напросто растоптала меня, сделала все, чтобы я дошел до такой ручки. Я думал, что не смогу. Но я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, очень плохо", - сказал мужчина.Следователи СУСК возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в ведомстве, у мужчины было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство. Следователи проверят законность получения разрешительных документов на оружие. Следствие намерено проверить и появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством.
https://ria.ru/20201125/ubiystvo-1586269098.html
https://ria.ru/20201004/svadba-1578167945.html
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кемеровская область, калининград, происшествия

Мужчина, застреливший бывшую жену в Калининграде, оставил видеообращение

17:47 29.11.2020 (обновлено: 17:54 29.11.2020)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : СК РФ
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КАЛИНИНГРАД, 29 ноя - РИА Новости. Застреливший бывшую жену в Калининграде житель Кемеровской области оставил видеообращение, записанное за несколько дней до убийства, в котором рассказал о причинах своего поступка.
Вечером 26 ноября мужчина подкараулил у дома по улице Чернышевского в Калининграде бывшую жену и выстрелил в нее не меньше шести раз. От полученных ранений 35-летняя женщина погибла на месте. Мужчина покончил с собой. У погибшей осталось двое детей - 10-летняя девочка от предыдущего брака и четырехлетний совместный сын со стрелявшим мужчиной. Детей передали бабушке, матери погибшей женщины.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
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"Если вы это видео видите, меня, значит, уже нет в живых... Это мое решение. Она мне испортила жизнь, на тот свет я один не пойду... В Кемеровской области я заработал денег с одной целью, чтобы вернуться сюда и наказать. Она будет здесь жить и радоваться, третьего ребенка родит... а я растоптан и унижен, брошен и обманут. Конечно, плохо, что сделаю, детей сиротами оставлю, но ничего, теща с тестем, которые могли все это предотвратить, пусть воспитывают", - сказал мужчина, который представился Александром Машковым, в видео, размещенном в паблике "ВКонтакте".
Всего мужчина записал два ролика за несколько дней до убийства. В первом эпизоде видео мужчина рассказал о том, что из-за долгов по алиментам ребенку от его первого брака они с женой решили оформить, по его словам, фиктивный развод. Летом они поругались, после чего женщина уехала жить в Калининград. Мужчина надеялся воссоединиться с семьей и тоже собирался переехать из Кемеровской области, но вскоре узнал, что у супруги появился любовник.
"Меня коварно и подло обманула моя бывшая жена, сделала всё, чтобы я разорился, просто-напросто растоптала меня, сделала все, чтобы я дошел до такой ручки. Я думал, что не смогу. Но я считаю, что поступил правильно. Да, конечно, убивать людей плохо, очень плохо", - сказал мужчина.
Следователи СУСК возбудили уголовное дело об убийстве. Как сообщили в ведомстве, у мужчины было разрешение на ношение и хранение охотничьего карабина, из которого было совершено убийство. Следователи проверят законность получения разрешительных документов на оружие. Следствие намерено проверить и появившуюся в СМИ информацию о том, что подозреваемый неоднократно угрожал бывшей жене убийством.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.10.2020
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