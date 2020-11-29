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В Киеве заявили о возможности обмена пленными с Донбассом до конца года

В Киеве заявили о возможности обмена пленными с Донбассом до конца года

Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович считает, что обмен между Киевом и неподконтрольными территориями... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:48

2020-11-29T16:48

2020-11-29T16:48

ольга кобцева

луганская народная республика

донецкая народная республика

в мире

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КИЕВ, 29 ноя - РИА Новости. Советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович считает, что обмен между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса до конца 2020 года все еще возможен.Ранее Арестович сообщил, что взаимный обмен удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом должен состояться до 24 декабря. Руководитель рабочей группы ЛНР по обмену пленными Ольга Кобцева обвинила Киев в отсутствии шагов, направленных на обмен пленными в Донбассе, назвав озвученную дату "полным абсурдом".Он добавил, что не исключено, что обмен произойдет в последний момент, "за 2 часа до 9 декабря".Первый за два года обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. После этого началась работа над формированием новых списков для обмена пленными. Первый в этом году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса состоялся 16 апреля. Киев передал 14 человек ЛНР и ДНР.

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ольга кобцева, луганская народная республика, донецкая народная республика, в мире