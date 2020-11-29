https://ria.ru/20201129/obezbolivayuschie-1586811329.html
Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих
Правительство увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих
Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих средств, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T10:04
2020-11-29T10:04
2020-11-29T14:36
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих средств, сообщается на сайте кабмина.Так, квоты по оксикодону увеличат в два с половиной раза. На его основе планируется выпускать два новых обезболивающих препарата, состав и технология производства которых уже находятся в разработке.Квоты на ввоз ремифентанила вырастут более чем в семь раз. За рубежом этот препарат применяют в анестезиологии, в России скоро запустят производство аналога.Квоты на фентанил увеличат в полтора раза — лекарства с ним планируется выпускать в 2021 году в больших объемах. "Квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности", — отмечается в сообщении.
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здоровье - общество, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Правительство России увеличило квоты на ввоз и производство обезболивающих средств, сообщается на сайте
кабмина.
"В России станут производить больше обезболивающих препаратов, содержащих такие вещества, как оксикодон, ремифентанил и фентанил. Для этого принято решение увеличить квоты на ввоз этих компонентов в страну, а также на их хранение и производство", — говорится в сообщении.
Так, квоты по оксикодону увеличат в два с половиной раза. На его основе планируется выпускать два новых обезболивающих препарата, состав и технология производства которых уже находятся в разработке.
Квоты на ввоз ремифентанила вырастут более чем в семь раз. За рубежом этот препарат применяют в анестезиологии, в России скоро запустят производство аналога.
Квоты на фентанил увеличат в полтора раза — лекарства с ним планируется выпускать в 2021 году в больших объемах.
"Квоты на ввоз, производство и хранение определенных веществ государство устанавливает в целях безопасности", — отмечается в сообщении.