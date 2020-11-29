https://ria.ru/20201129/nastroenie-1586855524.html

Названы ухудшающие настроение продукты

Названы ухудшающие настроение продукты

Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила продукты, способные ухудшить настроение. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T17:34

2020-11-29T17:34

2020-11-29T18:57

сладости

елена соломатина

сахар

диеты

здоровье

здоровье - общество

хлеб

еда

питание

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила продукты, способные ухудшить настроение.По ее мнению, в первую очередь на эмоциональное состояние может повлиять сахар."Как только сахара много, инсулина выделяется тоже много. <…> Уровень глюкозы в кровяном русле быстренько падает, и человек чувствует себя разбитым, раздражительным, он готов ненавидеть весь свет. По раздражительности и плохому настроению можно определить, что у человека есть скачки сахара", — предупредила она.Соломатина отметила, что в первую очередь подобные скачки могут появиться у людей, часто употребляющих простые сахара — конфеты, кондитерские изделия, муку высшего сорта, очищенное зерно.Другой пищей, приводящей к ухудшению настроения, диетолог назвала продукты, содержащие трансжиры."Печенье, пирожные, <…> даже хлеб, маргарин, который туда кладут, — они тоже могут спровоцировать плохое настроение, потому что разрушают клеточную мембрану и нервные волокна", — заявила Соломатина.Также она рекомендовала отказаться от энергетических напитков в пользу натурального кофе. Эксперт подчеркнула, что эффект бодрости от "энергетиков" кратковременный и после прилива бодрости резко наступает хандра и сонливость.

https://ria.ru/20201116/sladkoe-1584754653.html

https://ria.ru/20201125/kapusta-1586342293.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сладости, елена соломатина, сахар, диеты, здоровье, здоровье - общество, хлеб, еда, питание, продукты, общество