https://ria.ru/20201129/nastroenie-1586855524.html
Названы ухудшающие настроение продукты
Названы ухудшающие настроение продукты
Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила продукты, способные ухудшить настроение. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T17:34
2020-11-29T17:34
2020-11-29T18:57
сладости
елена соломатина
сахар
диеты
здоровье
здоровье - общество
хлеб
еда
питание
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Диетолог Елена Соломатина в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" перечислила продукты, способные ухудшить настроение.По ее мнению, в первую очередь на эмоциональное состояние может повлиять сахар."Как только сахара много, инсулина выделяется тоже много. <…> Уровень глюкозы в кровяном русле быстренько падает, и человек чувствует себя разбитым, раздражительным, он готов ненавидеть весь свет. По раздражительности и плохому настроению можно определить, что у человека есть скачки сахара", — предупредила она.Соломатина отметила, что в первую очередь подобные скачки могут появиться у людей, часто употребляющих простые сахара — конфеты, кондитерские изделия, муку высшего сорта, очищенное зерно.Другой пищей, приводящей к ухудшению настроения, диетолог назвала продукты, содержащие трансжиры."Печенье, пирожные, <…> даже хлеб, маргарин, который туда кладут, — они тоже могут спровоцировать плохое настроение, потому что разрушают клеточную мембрану и нервные волокна", — заявила Соломатина.Также она рекомендовала отказаться от энергетических напитков в пользу натурального кофе. Эксперт подчеркнула, что эффект бодрости от "энергетиков" кратковременный и после прилива бодрости резко наступает хандра и сонливость.
https://ria.ru/20201116/sladkoe-1584754653.html
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сладости, елена соломатина, сахар, диеты, здоровье, здоровье - общество, хлеб, еда, питание, продукты, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Диетолог Елена Соломатина
в беседе с радиостанцией "Говорит Москва"
перечислила продукты, способные ухудшить настроение.
По ее мнению, в первую очередь на эмоциональное состояние может повлиять сахар.
"Как только сахара много, инсулина выделяется тоже много. <…> Уровень глюкозы в кровяном русле быстренько падает, и человек чувствует себя разбитым, раздражительным, он готов ненавидеть весь свет. По раздражительности и плохому настроению можно определить, что у человека есть скачки сахара", — предупредила она.
Соломатина отметила, что в первую очередь подобные скачки могут появиться у людей, часто употребляющих простые сахара — конфеты, кондитерские изделия, муку высшего сорта, очищенное зерно.
Другой пищей, приводящей к ухудшению настроения, диетолог назвала продукты, содержащие трансжиры.
"Печенье, пирожные, <…> даже хлеб, маргарин, который туда кладут, — они тоже могут спровоцировать плохое настроение, потому что разрушают клеточную мембрану и нервные волокна", — заявила Соломатина.
Также она рекомендовала отказаться от энергетических напитков в пользу натурального кофе. Эксперт подчеркнула, что эффект бодрости от "энергетиков" кратковременный и после прилива бодрости резко наступает хандра и сонливость.