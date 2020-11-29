https://ria.ru/20201129/mosoblduma-1586877592.html
Мособлдума планирует потратить почти 300 миллионов рублей на аренду авто
Мособлдума планирует потратить почти 300 миллионов рублей на аренду авто
Московская областная дума планирует потратить до 300 миллионов рублей на аренду 79 автомобилей в 2021 году, следует из данных портала госзакупок. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T22:16
2020-11-29T22:16
2020-11-29T22:16
россия
авто
московская областная дума
москва
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_13dc8e3b8332f80d2d3b09143cd657b8.jpg
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Московская областная дума планирует потратить до 300 миллионов рублей на аренду 79 автомобилей в 2021 году, следует из данных портала госзакупок.Мособлдума объявила аукцион на аренду транспортных средств в 2021 году. Речь идет о 79 легковых автомобилях - это черные или темно-синие седаны и универсалы, а также о пассажирских микроавтобусах и автобусах. Транспорт должен быть не ранее 2017 года выпуска, некоторые авто – не ранее 2019 года выпуска. Отмечается, что услуги будут оказываться по рабочим дням в соответствии с производственным календарем на 2021 год.Заказчик указывает, что при оказании услуг исполнитель обязан, в частности, обеспечить квалифицированный экипаж транспортного средства и опрятный вид членов экипажа (костюм, рубашка, галстук), а также уважительное отношение к пассажирам; обеспечить безопасное и безаварийное управление автомобилем; обеспечить выбор оптимального маршрута следования до пункта назначения с учетом особенностей организации дорожного движения в Москве и Московской области; обеспечить проезд по платным автомобильным дорогам.Начальная (максимальная) цена контракта заявлена в 299,8 миллиона рублей, это средства бюджета Московской области на 2021 год.Проведение аукциона назначено на 8 декабря.
https://ria.ru/20201027/ikornitsy-1581780491.html
https://ria.ru/20200804/1575365505.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150632/62/1506326223_84:0:1904:1365_1400x0_80_0_0_c188bf38737b5c03bc42be06a2a767c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, московская областная дума, москва, московская область (подмосковье), общество