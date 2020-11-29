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Косметолог опроверг мифы о продлении молодости
Косметолог опроверг мифы о продлении молодости
О популярных заблуждениях по поводу бьюти-медицины и о том, почему им нельзя верить, в интервью радио Sputnik рассказал косметолог Станислав Арканников. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T02:10
2020-11-29T02:10
станислав арканников
россия
косметология
молодость
здоровье
общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. О популярных заблуждениях по поводу бьюти-медицины и о том, почему им нельзя верить, в интервью радио Sputnik рассказал косметолог Станислав Арканников.Нередко мифы, с которыми сталкиваются врачи-косметологи, это результат непрофессиональной работы их же коллег, которые не доносят до пациентов смысл всех процедур и манипуляций, считает Арканников. По его словам, миф о том, что у косметолога можно омолодиться мгновенно – самый популярный. Однако косметология – это терапевтическая специальность, а в терапии ничего не бывает сразу. Нужно пройти не один курс, что может занять долгое время, чтобы омолодиться. Иначе ничего не получится, объяснил косметолог.Еще одна популярная тема для мифов – применение ботокса и его якобы разрушительное влияние на мозг. Эти разговоры не имеют под собой никаких оснований, считает Арканников. Он пояснил, что технология применения ботокса пришла в косметологию из неврологии, где с помощью инъекций ботулотоксина решали проблему, например, нервного тика."Ботулотоксин локально парализует определенную мышцу, на этом свойстве основано его применение и в косметологии: его вкалывают в определенную мимическую мышцу, она парализуется, и морщина исчезает", – сказал косметолог.Опроверг Арканников и утверждения о том, что филлеры – жидкие имплантаты – могут самостоятельно мигрировать. Он пояснил, что происходит на самом деле. Он также посоветовал начинать борьбу со старением как можно раньше, вопреки мнению о том, что до 40 лет этого делать не стоит. Консультироваться у косметолога можно уже с 18 лет, чтобы как можно дольше избегать сложных инвазивных процедур для устранения возрастных дефектов. Арканников призвал также не верить мифу о том, что хорошая косметика не может быть дешевой. "По-моему, никогда не надо обращать внимание на цену, а нужно сфокусироваться на составе косметики. Причем, я прекрасно понимаю, что обычному человеку в нем разобраться сложно. Лучший вариант – получить консультацию косметолога, но если этого по разным причинам не хочется делать, послушайте хотя бы консультанта в косметическом магазине", – заключил косметолог.
https://ria.ru/20201029/vneshnost-1582147215.html
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станислав арканников, россия, косметология, молодость, здоровье, общество

Косметолог опроверг мифы о продлении молодости

02:10 29.11.2020
 
Девушка во время косметологической процедуры
Девушка во время косметологической процедуры - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. О популярных заблуждениях по поводу бьюти-медицины и о том, почему им нельзя верить, в интервью радио Sputnik рассказал косметолог Станислав Арканников.
Нередко мифы, с которыми сталкиваются врачи-косметологи, это результат непрофессиональной работы их же коллег, которые не доносят до пациентов смысл всех процедур и манипуляций, считает Арканников.
По его словам, миф о том, что у косметолога можно омолодиться мгновенно – самый популярный. Однако косметология – это терапевтическая специальность, а в терапии ничего не бывает сразу. Нужно пройти не один курс, что может занять долгое время, чтобы омолодиться. Иначе ничего не получится, объяснил косметолог.
Еще одна популярная тема для мифов – применение ботокса и его якобы разрушительное влияние на мозг. Эти разговоры не имеют под собой никаких оснований, считает Арканников. Он пояснил, что технология применения ботокса пришла в косметологию из неврологии, где с помощью инъекций ботулотоксина решали проблему, например, нервного тика.
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"Ботулотоксин локально парализует определенную мышцу, на этом свойстве основано его применение и в косметологии: его вкалывают в определенную мимическую мышцу, она парализуется, и морщина исчезает", – сказал косметолог.
Опроверг Арканников и утверждения о том, что филлеры – жидкие имплантаты – могут самостоятельно мигрировать. Он пояснил, что происходит на самом деле.

"Прямо в кожу вводят гель – безобидный и безопасный. Так на какое-то время решаются определенные эстетические проблемы. Если мы говорим о филлерах на основе гиалуроновых кислот, то они вводятся в кожу, сетчатая структура которой сдерживает гель от расползания. Поэтому миграции филлеров не может никакой быть в принципе", – продолжил врач.

Он также посоветовал начинать борьбу со старением как можно раньше, вопреки мнению о том, что до 40 лет этого делать не стоит. Консультироваться у косметолога можно уже с 18 лет, чтобы как можно дольше избегать сложных инвазивных процедур для устранения возрастных дефектов.
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Арканников призвал также не верить мифу о том, что хорошая косметика не может быть дешевой.
"По-моему, никогда не надо обращать внимание на цену, а нужно сфокусироваться на составе косметики. Причем, я прекрасно понимаю, что обычному человеку в нем разобраться сложно. Лучший вариант – получить консультацию косметолога, но если этого по разным причинам не хочется делать, послушайте хотя бы консультанта в косметическом магазине", – заключил косметолог.
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