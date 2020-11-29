Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/minsk-1586820795.html
В Минске закрыли пять станций метро перед акцией оппозиции
В Минске закрыли пять станций метро перед акцией оппозиции
Пять станций метро в центре Минска закрыты в преддверии несанкционировнной акции белорусской оппозиции, сообщил в воскресенье Минский метрополитен. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:41
2020-11-29T12:10
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_0:37:1280:757_1400x0_80_0_0_dbe4667def578fa8ebfc6a4e7dd70c6a.jpg
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Пять станций метро в центре Минска закрыты в преддверии несанкционировнной акции белорусской оппозиции, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.Там также говорится, что на вход и выход закрыт вестибюль номер два станции Площадь Ленина - вход со стороны Площади Независимости, но поезда на данной станции останавливаются.Тем временем в белорусской столице отмечаются сбои с мобильным доступом в интернет. В городе уже традиционно усилены меры безопасности: силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской оппозиции, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре города, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, устанавлено ограждение и стянута спецтехника в район стелы Минск - город-герой, Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575668358_111:0:1170:794_1400x0_80_0_0_67137f57b17cb0b405e0f7605ad439f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске закрыли пять станций метро перед акцией оппозиции

11:41 29.11.2020 (обновлено: 12:10 29.11.2020)
 
© Иллюстрация РИА НовостиМетро в Минске во время протестов 11.08.20
Метро в Минске во время протестов 11.08.20 - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Пять станций метро в центре Минска закрыты в преддверии несанкционировнной акции белорусской оппозиции, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.

"В 11.05 (совпадает с мск) в целях обеспечения безопасности пассажиров на вход и выход закрыты станции метро Площадь Победы, Октябрьская, Площадь Якуба Коласа, Купаловская, Немига. Поезда следуют без остановки на данных станциях", - говорится в сообщении предприятия в его telegram-канале.

Там также говорится, что на вход и выход закрыт вестибюль номер два станции Площадь Ленина - вход со стороны Площади Независимости, но поезда на данной станции останавливаются.
Тем временем в белорусской столице отмечаются сбои с мобильным доступом в интернет. В городе уже традиционно усилены меры безопасности: силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской оппозиции, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре города, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.
В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, устанавлено ограждение и стянута спецтехника в район стелы Минск - город-герой, Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
 
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния