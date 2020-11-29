https://ria.ru/20201129/minsk-1586820795.html

В Минске закрыли пять станций метро перед акцией оппозиции

В Минске закрыли пять станций метро перед акцией оппозиции

Пять станций метро в центре Минска закрыты в преддверии несанкционировнной акции белорусской оппозиции, сообщил в воскресенье Минский метрополитен. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T11:41

2020-11-29T11:41

2020-11-29T12:10

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Пять станций метро в центре Минска закрыты в преддверии несанкционировнной акции белорусской оппозиции, сообщил в воскресенье Минский метрополитен.Там также говорится, что на вход и выход закрыт вестибюль номер два станции Площадь Ленина - вход со стороны Площади Независимости, но поезда на данной станции останавливаются.Тем временем в белорусской столице отмечаются сбои с мобильным доступом в интернет. В городе уже традиционно усилены меры безопасности: силовики взяли под контроль главные площади в центре белорусской оппозиции, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре города, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, устанавлено ограждение и стянута спецтехника в район стелы Минск - город-герой, Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире