https://ria.ru/20201129/minsk-1586819022.html

В Минске отметили сбои в работе мобильного интернета

В Минске отметили сбои в работе мобильного интернета

Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T11:20

2020-11-29T11:20

2020-11-29T11:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

а1

александр лукашенко

мтс

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в мире

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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проблемы с услугой мобильной передачи данных отмечаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.В свою очередь оператор А1 сообщил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - уточняется в сообщении.О проблемах с мобильным доступом в интернет в соцсетях сообщают и абоненты третьего белорусского сотового оператора life.Между тем в городе происходит традиционное усиление мер безопасности: силовики берут под контроль главные площади в центре белорусской столицы, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, установлены ограждения и стянута спецтехника в район стелы "Минск - город-герой", Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире