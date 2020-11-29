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В Минске отметили сбои в работе мобильного интернета
В Минске отметили сбои в работе мобильного интернета
Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:20
2020-11-29T11:20
2020-11-29T11:38
протесты в белоруссии
светлана тихановская
а1
александр лукашенко
мтс
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.В частности, проблемы с услугой мобильной передачи данных отмечаются у крупнейших операторов страны А1 и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.В свою очередь оператор А1 сообщил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - уточняется в сообщении.О проблемах с мобильным доступом в интернет в соцсетях сообщают и абоненты третьего белорусского сотового оператора life.Между тем в городе происходит традиционное усиление мер безопасности: силовики берут под контроль главные площади в центре белорусской столицы, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, установлены ограждения и стянута спецтехника в район стелы "Минск - город-герой", Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
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светлана тихановская, а1, александр лукашенко, мтс, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Проблемы с мобильным доступом в интернет начались в Минске перед несанкционированной акцией оппозиции, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, проблемы с услугой мобильной передачи данных отмечаются у крупнейших операторов страны А1
и МТС: не работают мессенджеры и не открываются сайты. Сбои наблюдаются в разных районах белорусской столицы. Проблемы с мобильным интернетом в Минске
возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции.
"Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет, что привело к снижению качества работы сервисов у абонентов", - подтвердил в Twitter оператор МТС.
В свою очередь оператор А1 сообщил в Twitter, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 29 ноября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - уточняется в сообщении.
О проблемах с мобильным доступом в интернет в соцсетях сообщают и абоненты третьего белорусского сотового оператора life.
Между тем в городе происходит традиционное усиление мер безопасности: силовики берут под контроль главные площади в центре белорусской столицы, хотя оппозиция планирует акцию, аналогичную той, которую провела в прошлое воскресенье. Тогда сторонники оппозиции не собирались в центре, а встречались в различных районах города, пытаясь провести там локальные шествия.
В Минске усилено патрулирование улиц ГАИ, установлены ограждения и стянута спецтехника в район стелы "Минск - город-герой", Дворца Независимости, Октябрьской площади, площади Независимости. По сообщениям очевидцев, военная и спецтехника утром выехали с территорий баз минского ОМОНа и внутренних войск МВД на восточной окраине в центр Минска, причем в нескольких точках на их пути силовиков приветствовали небольшие группы людей с государственными красно-зелеными флагами.
После прошедших в Белоруссии
9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская
. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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