https://ria.ru/20201129/matvienko-1586838743.html
Матвиенко поздравила россиян с Днем матери
Матвиенко поздравила россиян с Днем матери
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:59
2020-11-29T14:59
2020-11-29T14:59
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государственной политики.По словам сенатора, сегодня женщины в России имеют большие и непрерывно расширяющиеся возможности для самореализации в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. Они успешно строят карьеру, создают бизнес, управляют коллективами.Последовательно реализуются программа "Десятилетие детства" и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Принят ряд федеральных законов, цель которых - рост благополучия, повышение качества жизни и увеличение материальных гарантий, добавила она.
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валентина матвиенко, общество
МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко
поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государственной политики.
"Этот день мы посвящаем тем, чья любовь и забота сопровождают нас всегда. Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми – нелегкий, но благородный труд. Именно мама во многом предопределяет духовно-нравственное развитие ребенка. "Будущее нации – в руках матерей", – справедливо утверждал Оноре де Бальзак", - отметила спикер, слова которой приводятся на сайте Совфеда.
По словам сенатора, сегодня женщины в России имеют большие и непрерывно расширяющиеся возможности для самореализации в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. Они успешно строят карьеру, создают бизнес, управляют коллективами.
"Поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства", - сказала Матвиенко.
Последовательно реализуются программа "Десятилетие детства" и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Принят ряд федеральных законов, цель которых - рост благополучия, повышение качества жизни и увеличение материальных гарантий, добавила она.
"Дорогие мамы России, искренне желаю вам здоровья, ни с чем не сравнимого материнского счастья и всего самого доброго", - сказала в заключение Матвиенко.