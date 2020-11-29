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Матвиенко поздравила россиян с Днем матери
Матвиенко поздравила россиян с Днем матери
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:59
2020-11-29T14:59
валентина матвиенко
общество
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государственной политики.По словам сенатора, сегодня женщины в России имеют большие и непрерывно расширяющиеся возможности для самореализации в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. Они успешно строят карьеру, создают бизнес, управляют коллективами.Последовательно реализуются программа "Десятилетие детства" и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Принят ряд федеральных законов, цель которых - рост благополучия, повышение качества жизни и увеличение материальных гарантий, добавила она.
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валентина матвиенко, общество

Матвиенко поздравила россиян с Днем матери

14:59 29.11.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государственной политики.
"Этот день мы посвящаем тем, чья любовь и забота сопровождают нас всегда. Дать детям жизнь и вырастить настоящими людьми – нелегкий, но благородный труд. Именно мама во многом предопределяет духовно-нравственное развитие ребенка. "Будущее нации – в руках матерей", – справедливо утверждал Оноре де Бальзак", - отметила спикер, слова которой приводятся на сайте Совфеда.
По словам сенатора, сегодня женщины в России имеют большие и непрерывно расширяющиеся возможности для самореализации в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. Они успешно строят карьеру, создают бизнес, управляют коллективами.
"Поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетных направлений социальной политики нашего государства", - сказала Матвиенко.
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 00:37
День матери в России
Последовательно реализуются программа "Десятилетие детства" и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Принят ряд федеральных законов, цель которых - рост благополучия, повышение качества жизни и увеличение материальных гарантий, добавила она.
"Дорогие мамы России, искренне желаю вам здоровья, ни с чем не сравнимого материнского счастья и всего самого доброго", - сказала в заключение Матвиенко.
 
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