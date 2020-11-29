https://ria.ru/20201129/matvienko-1586838743.html

Матвиенко поздравила россиян с Днем матери

Матвиенко поздравила россиян с Днем матери

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:59

2020-11-29T14:59

2020-11-29T14:59

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила россиян с Днем матери, отметив, что поддержка семьи, материнства и детства является одним из приоритетов государственной политики.По словам сенатора, сегодня женщины в России имеют большие и непрерывно расширяющиеся возможности для самореализации в политической, экономической, социальной и культурной сферах общества. Они успешно строят карьеру, создают бизнес, управляют коллективами.Последовательно реализуются программа "Десятилетие детства" и Национальная стратегия действий в интересах женщин. Принят ряд федеральных законов, цель которых - рост благополучия, повышение качества жизни и увеличение материальных гарантий, добавила она.

https://ria.ru/20201129/materi-1586638359.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, общество