https://ria.ru/20201129/materi-1586638359.html
День матери в России
День матери в России
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября. Праздник был установлен... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:37
2020-11-29T00:37
2020-11-29T00:37
справки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369782_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_4903a4bfce71e09a1571f25903749f07.jpg
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей.Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке.В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. После этот день объявили праздником 23 страны.В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая.Повышение значимости роли матери – важная государственная задача. Во времена СССР многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава"; родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".Более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.В частности, в столице почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей. В День матери принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.В России символом Дня матери стала незабудка. В России, по традиции, в День матери проводятся различные культурно-массовые торжества – концерты, встречи с многодетными матерями.В образовательных учреждениях в День матери и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника.В Москве Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы. В этот день традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами.В 2020 году из-за распространения COVID-19 в мире часть мероприятий может быть проведена в онлайн формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574369782_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_ebf76e32712fc130cdc2211607b856be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки
День матери
в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.
День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес
матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей.
Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.
Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.
В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке.
В 1914 году
президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. После этот день объявили праздником 23 страны.
В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая
.
Повышение значимости
роли матери – важная государственная задача. Во времена СССР многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью
ордена "Родительская слава"; родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава"
.
Более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены
дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.
В частности, в столице почетным знаком "Родительская слава Москвы"
награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.
В День матери принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.
В России символом Дня матери стала незабудка
.
В России, по традиции, в День матери проводятся различные культурно-массовые торжества
– концерты, встречи с многодетными матерями.
В образовательных учреждениях в День матери и посвященные ему торжества проводят заранее
, как правило, в пятницу накануне праздника.
В Москве
Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы. В этот день традиционно организуются дни открытых дверей
в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами.
В 2020 году из-за распространения COVID-19 в мире часть мероприятий может быть проведена в онлайн формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников