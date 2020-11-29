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День матери в России
День матери в России
День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября. Праздник был установлен... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T00:37
2020-11-29T00:37
справки
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День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей.Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке.В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. После этот день объявили праздником 23 страны.В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая.Повышение значимости роли матери – важная государственная задача. Во времена СССР многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава"; родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".Более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.В частности, в столице почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей. В День матери принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.В России символом Дня матери стала незабудка. В России, по традиции, в День матери проводятся различные культурно-массовые торжества – концерты, встречи с многодетными матерями.В образовательных учреждениях в День матери и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника.В Москве Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы. В этот день традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами.В 2020 году из-за распространения COVID-19 в мире часть мероприятий может быть проведена в онлайн формате. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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справки

День матери в России

00:37 29.11.2020
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийДевушка с ребенком
Девушка с ребенком - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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День матери в России – ежегодный праздник, который отмечается в последнее воскресенье ноября. В 2020 году он приходится на 29 ноября. Праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 30 января 1998 года.
День матери наполнен особой теплотой, искренностью и глубокой благодарностью в адрес матерей, бабушек, жен, всех женщин, воспитывающих детей.
Инициатива учреждения праздника принадлежит Комитету Государственной Думы по делам женщин, семьи и молодежи. Его цель – поддержать традиции бережного отношения к женщине, закрепить семейные устои.
Истоки праздника уходят далеко в прошлое: в Древней Греции существовал праздник в честь богини плодородия Персефоны. Обряды в честь Кибелы, или Реи, великой матери богов, устраивали в середине марта во всей Малой Азии.
В XVII веке в Англии начали отмечать "Материнское воскресенье" (Mothering Sunday), а в начале XX века праздник появился в Америке.
В 1914 году президент США Вудро Вильмон подписал указ о том, что второе воскресенье мая – национальный праздник всех матерей Соединенных Штатов. После этот день объявили праздником 23 страны.
В большинстве европейских стран, США, Канаде, Китае, Японии День матери отмечается во второе воскресенье мая, в Белоруссии – 14 октября, в Греции – 9 мая.
Повышение значимости роли матери – важная государственная задача. Во времена СССР многодетных мам награждали медалью "Медаль материнства" (за воспитание 5-6 детей), орденом "Материнская слава" (за воспитание 7-9 детей) и орденом "Мать-героиня" (за воспитание 10 и более детей).
В современной России родители, воспитывающие или воспитавшие четырех и более детей, награждаются медалью ордена "Родительская слава"; родители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, награждаются орденом "Родительская слава".
Более чем в 60 субъектах России для матерей учреждены дипломы, медали, почетные знаки, звания и премии за достойное воспитание детей и особый вклад в реализацию региональной семейной политики.
В частности, в столице почетным знаком "Родительская слава Москвы" награждаются родители (усыновители), проживающие в городе не менее 10 лет, которые воспитывают пять и более детей.
В День матери принято собираться всей семьей, навещать матерей, дарить им подарки.
В России символом Дня матери стала незабудка.
В России, по традиции, в День матери проводятся различные культурно-массовые торжества – концерты, встречи с многодетными матерями.
В образовательных учреждениях в День матери и посвященные ему торжества проводят заранее, как правило, в пятницу накануне праздника.
В Москве Дню матери посвящены выставки, лекции, мастер-классы. В этот день традиционно организуются дни открытых дверей в роддомах с тематическими лекциями и консультацией врачей и концертами.
В 2020 году из-за распространения COVID-19 в мире часть мероприятий может быть проведена в онлайн формате.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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