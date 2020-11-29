Пугачева, Алентова, Немоляева. Знаменитые матери России и их дети

Актриса Ирина Скобцева — яркий пример родоначальницы известной династии. А если учесть, что ее супругом был режиссер и актер Сергей Бондарчук, то семью можно смело назвать легендарной.

По первому образованию Ирина — искусствовед, но увлекалась театром и поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась с Бондарчуком.

Сергей Федорович часто снимал супругу в своих картинах ("Война и мир", "Они сражались за Родину", "Отелло", "Борис Годунов").

Неудивительно, что дети и внуки пошли по стопам родителей. Правда, Скобцева признавалась: ни она, ни муж этого не хотели.

Федор Бондарчук — и актер, и режиссер, а внук Скобцевой по линии дочери Константин Крюков — актер.

"Меня упрекали, что иногда забывала о карьере и жизнь посвятила мужу. А я не жалею. Горжусь, что многим известна как супруга Сергея Бондарчука и мама Федора Бондарчука", — говорила Скобцева.