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https://ria.ru/20201129/materi-1586477794.html
Пугачева, Алентова, Немоляева. Знаменитые матери России и их дети
Пугачева, Алентова, Немоляева. Знаменитые матери России и их дети
В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В стране много известных творческих династий, основанных женщинами. Пугачева, Немоляева,... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T08:00
2020-11-29T16:58
культура
театр
кино и сериалы
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В стране много известных творческих династий, основанных женщинами. Пугачева, Немоляева, Серебрякова — список можно продолжить. О знаменитых матерях, о том, как они воспитывали детей и отнеслись к их выбору профессий, — в материале РИА Новости.
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РИА Новости
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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театр, кино и сериалы, знаменитости, стас пьеха, вера алентова, евгений стычкин, эдита пьеха, александр лазарев (младший), рэйф файнс, юлия меньшова, владимир меньшов, константин крюков, ирина скобцева, максим галкин, федор бондарчук, зинаида серебрякова, светлана немоляева, фото, владимир пресняков, кристина орбакайте, алла пугачева

Пугачева, Алентова, Немоляева. Знаменитые матери России и их дети

08:00 29.11.2020 (обновлено: 16:58 29.11.2020)
 
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В последнее воскресенье ноября в России отмечают День матери. В стране много известных творческих династий, основанных женщинами. Пугачева, Немоляева, Серебрякова — список можно продолжить. О знаменитых матерях, о том, как они воспитывали детей и отнеслись к их выбору профессий, — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Ирина Скобцева — яркий пример родоначальницы известной династии. А если учесть, что ее супругом был режиссер и актер Сергей Бондарчук, то семью можно смело назвать легендарной.

По первому образованию Ирина — искусствовед, но увлекалась театром и поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась с Бондарчуком.

Сергей Федорович часто снимал супругу в своих картинах ("Война и мир", "Они сражались за Родину", "Отелло", "Борис Годунов").

Неудивительно, что дети и внуки пошли по стопам родителей. Правда, Скобцева признавалась: ни она, ни муж этого не хотели.

Федор Бондарчук — и актер, и режиссер, а внук Скобцевой по линии дочери Константин Крюков — актер.

"Меня упрекали, что иногда забывала о карьере и жизнь посвятила мужу. А я не жалею. Горжусь, что многим известна как супруга Сергея Бондарчука и мама Федора Бондарчука", — говорила Скобцева.

Актриса Ирина Скобцева, актер Федор Бондарчук и актер Константин Крюков
1 из 7

Актриса Ирина Скобцева — яркий пример родоначальницы известной династии. А если учесть, что ее супругом был режиссер и актер Сергей Бондарчук, то семью можно смело назвать легендарной.

По первому образованию Ирина — искусствовед, но увлекалась театром и поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась с Бондарчуком.

Сергей Федорович часто снимал супругу в своих картинах ("Война и мир", "Они сражались за Родину", "Отелло", "Борис Годунов").

Неудивительно, что дети и внуки пошли по стопам родителей. Правда, Скобцева признавалась: ни она, ни муж этого не хотели.

Федор Бондарчук — и актер, и режиссер, а внук Скобцевой по линии дочери Константин Крюков — актер.

"Меня упрекали, что иногда забывала о карьере и жизнь посвятила мужу. А я не жалею. Горжусь, что многим известна как супруга Сергея Бондарчука и мама Федора Бондарчука", — говорила Скобцева.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© Фото : РИА Новости/Евгений Одиноков, Екатерина Чеснокова, "Мастерская Брусникина"

Еще одна пара, которая сложилась в юности и основала династию, — актриса Вера Алентова и режиссер, актер Владимир Меньшов.

Они встретились во время студенчества в Школе-студии МХАТ и поженились на втором курсе. Меньшов неоднократно снимал супругу в фильмах ("Москва слезам не верит", "Ширли-мырли").

К воспитанию дочери — актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой — Алентова относилась строго, а отец, как признавалась сама Юлия, баловал.

Алентова однажды отметила, что ей долгое время не нравилось, чем и как занимается дочь в профессиональном плане. Но Юлия быстро продемонстрировала способности, которые подтвердили одаренность династии.

Внук Алентовой и Меньшова Андрей Гордин намерен пойти по стопам деда. Он уже получил актерское образование, сейчас занят в спектаклях Мастерской Брусникина. И думает обучаться режиссуре.

Актриса Вера Алентова, актриса и телеведущая Юлия Меньшова и актер Андрей Гордин
2 из 7

Еще одна пара, которая сложилась в юности и основала династию, — актриса Вера Алентова и режиссер, актер Владимир Меньшов.

Они встретились во время студенчества в Школе-студии МХАТ и поженились на втором курсе. Меньшов неоднократно снимал супругу в фильмах ("Москва слезам не верит", "Ширли-мырли").

К воспитанию дочери — актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой — Алентова относилась строго, а отец, как признавалась сама Юлия, баловал.

Алентова однажды отметила, что ей долгое время не нравилось, чем и как занимается дочь в профессиональном плане. Но Юлия быстро продемонстрировала способности, которые подтвердили одаренность династии.

Внук Алентовой и Меньшова Андрей Гордин намерен пойти по стопам деда. Он уже получил актерское образование, сейчас занят в спектаклях Мастерской Брусникина. И думает обучаться режиссуре.

© Фото : РИА Новости/Евгений Одиноков, Екатерина Чеснокова, "Мастерская Брусникина"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Федоренко, Евгения Новоженина

Светлана Немоляева — актриса театра и кино, лауреат престижных премий. А еще — мама актера Александра Лазарева — младшего.

С мужем, актером Александром Лазаревым, она познакомилась, когда пришла работать в театр Маяковского. Их сын буквально вырос за кулисами и решил продолжить династию.

Немоляева признается, что знала: из-за знаменитой фамилии ему будет непросто. Но всегда поддерживала сына. "Чтобы был мир и лад, нужно прилагать усилия и слышать друг друга", — рассказывала Немоляева о жизни в актерской семье.

Видимо, это правильный подход: ее внучка Полина окончила ГИТИС и присоединилась к родственникам на театральной сцене.

Актриса Светлана Немоляева, Актер Александр Лазарев-младший и актриса Полина Лазарева
3 из 7

Светлана Немоляева — актриса театра и кино, лауреат престижных премий. А еще — мама актера Александра Лазарева — младшего.

С мужем, актером Александром Лазаревым, она познакомилась, когда пришла работать в театр Маяковского. Их сын буквально вырос за кулисами и решил продолжить династию.

Немоляева признается, что знала: из-за знаменитой фамилии ему будет непросто. Но всегда поддерживала сына. "Чтобы был мир и лад, нужно прилагать усилия и слышать друг друга", — рассказывала Немоляева о жизни в актерской семье.

Видимо, это правильный подход: ее внучка Полина окончила ГИТИС и присоединилась к родственникам на театральной сцене.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Федоренко, Евгения Новоженина
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгения Новоженина

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева — тот случай, когда дочь стала не менее популярной, чем мама.

Из-за плотного графика родителей (отец Кристины — цирковой артист Миколас Орбакас) девочка очень много времени проводила с бабушкой и под ее надзором часами занималась игрой на фортепиано. Параллельно увлекалась пением и актерством. "Любое общение с мамой было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала", — признавалась позже Орбакайте. Иногда она ездила с Пугачевой на гастроли и знала многих музыкантов и певцов.

Неудивительно, что ее первым супругом стал Владимир Пресняков — младший, сын известной пары.

У Кристины и Владимира родился Никита, который выбрал творческую карьеру: он поет, играет в кино, занимается дубляжем и снимает короткометражки.

Кстати, младшая дочь Пугачевой Лиза тоже любит петь и танцевать — ее выступления часто выкладывает в инстаграме отец — Максим Галкин.

Певица Алла Пугачева, певица Кристина Орбакайте и певец Никита Пресняков
4 из 7

Кристина Орбакайте и Алла Пугачева — тот случай, когда дочь стала не менее популярной, чем мама.

Из-за плотного графика родителей (отец Кристины — цирковой артист Миколас Орбакас) девочка очень много времени проводила с бабушкой и под ее надзором часами занималась игрой на фортепиано. Параллельно увлекалась пением и актерством. "Любое общение с мамой было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала", — признавалась позже Орбакайте. Иногда она ездила с Пугачевой на гастроли и знала многих музыкантов и певцов.

Неудивительно, что ее первым супругом стал Владимир Пресняков — младший, сын известной пары.

У Кристины и Владимира родился Никита, который выбрал творческую карьеру: он поет, играет в кино, занимается дубляжем и снимает короткометражки.

Кстати, младшая дочь Пугачевой Лиза тоже любит петь и танцевать — ее выступления часто выкладывает в инстаграме отец — Максим Галкин.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Евгения Новоженина
© РИА Новости / Руслан Кривобок, Алексей Куденко, Екатерина Чеснокова

Эдита Пьеха в детстве хотела стать учительницей, но все изменил польский вуз, направивший ее в СССР.

Обучаясь на философском факультете Ленинградского государственного университета, Эдита записалась в хор польского землячества. Ее заметил будущий муж Александр Броневицкий и пригласил в хор студентов консерватории.

Илона, дочь Пьехи и основателя ансамбля "Дружба", тоже стала певицей и телеведущей.

У Илоны и литовского джазового музыканта, театрального режиссера Пятраса Герулиса родился сын — как мечтала бабушка, его назвали Стасом.

Пьеха-младший часто бывал за кулисами. Эдита разглядела в нем талант. По ее настоянию в семилетнем возрасте Стас начал заниматься музыкой и в итоге сделал ее своей профессией.

Певица Эдита Пьеха, певица Илона Броневицкая и певец Стас Пьеха
5 из 7

Эдита Пьеха в детстве хотела стать учительницей, но все изменил польский вуз, направивший ее в СССР.

Обучаясь на философском факультете Ленинградского государственного университета, Эдита записалась в хор польского землячества. Ее заметил будущий муж Александр Броневицкий и пригласил в хор студентов консерватории.

Илона, дочь Пьехи и основателя ансамбля "Дружба", тоже стала певицей и телеведущей.

У Илоны и литовского джазового музыканта, театрального режиссера Пятраса Герулиса родился сын — как мечтала бабушка, его назвали Стасом.

Пьеха-младший часто бывал за кулисами. Эдита разглядела в нем талант. По ее настоянию в семилетнем возрасте Стас начал заниматься музыкой и в итоге сделал ее своей профессией.

© РИА Новости / Руслан Кривобок, Алексей Куденко, Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / ВТО, РИА Новости/В. Сорокин, Екатерина Чеснокова

Из театра — в кино: это про семью Рябинкиных — Стычкина.

Начало творческой династии положила артистка балета Большого театра Алла (Александра) Цабель. 

Несмотря на войну, эвакуацию и многочисленные переезды, она воспитала двух дочерей, и обе стали балеринами.

"У бабушки Аллы Сергеевны Цабель очень богатое прошлое. Она интересно описала и становление советского Большого театра", — вспоминает Евгений Стычкин.

Младшая дочь Цабель — Ксения Рябинкина тоже танцевала в ГАБТе и снималась в кино. Прославилась после роли Царевны Лебедь в "Сказке о царе Салтане". А недавно снялась в картине "Белый ворон" Рэйфа Файнса о Рудольфе Нуриеве.

Ее сын, актер Евгений Стычкин, работает и в кино, и в театре. Теперь и его дети продолжают музыкально-кинематографические династии семей. Младшая дочь Александра — пианистка, лауреат профессиональных конкурсов.

Балерина Александра Цабель, балерина Ксения Рябинкина и актер Евгений Стычкин
6 из 7

Из театра — в кино: это про семью Рябинкиных — Стычкина.

Начало творческой династии положила артистка балета Большого театра Алла (Александра) Цабель. 

Несмотря на войну, эвакуацию и многочисленные переезды, она воспитала двух дочерей, и обе стали балеринами.

"У бабушки Аллы Сергеевны Цабель очень богатое прошлое. Она интересно описала и становление советского Большого театра", — вспоминает Евгений Стычкин.

Младшая дочь Цабель — Ксения Рябинкина тоже танцевала в ГАБТе и снималась в кино. Прославилась после роли Царевны Лебедь в "Сказке о царе Салтане". А недавно снялась в картине "Белый ворон" Рэйфа Файнса о Рудольфе Нуриеве.

Ее сын, актер Евгений Стычкин, работает и в кино, и в театре. Теперь и его дети продолжают музыкально-кинематографические династии семей. Младшая дочь Александра — пианистка, лауреат профессиональных конкурсов.

© РИА Новости / ВТО, РИА Новости/В. Сорокин, Екатерина Чеснокова

"Мирискусница" Зинаида Серебрякова — одна из первых знаковых художниц в русской живописи. Росла она в творческой атмосфере: дед Николай Бенуа — архитектор, отец Евгений Лансере — скульптор, а мать Екатерина — художник-график.

У Серебряковой родилось четверо детей. Но, как в романе, революция их разлучила: художница отправилась в Париж на заработки. Думала, ненадолго, но так и не вернулась. Сын Александр и младшая дочь Катя приехали к ней позже, а Евгений и Татьяна остались в России. С ними Зинаида увиделась только спустя 40 лет.

Но все дети продолжили творческую династию. Евгений Серебряков — архитектор, Александр — художник театра и кино. Екатерина и младшая дочь Татьяна — художницы.

Внук Зинаиды Иван Николаев расписывал плафон ресторана "Националь", оформлял станции метро "Боровицкая", "Отрадное". Его дети — Анастасия, Елизавета, Матвей и Татьяна Николаевы — тоже художники.

Художница Зинаида Серебрякова, художник Александр Серебряков и художница Екатерина Серебрякова
7 из 7

"Мирискусница" Зинаида Серебрякова — одна из первых знаковых художниц в русской живописи. Росла она в творческой атмосфере: дед Николай Бенуа — архитектор, отец Евгений Лансере — скульптор, а мать Екатерина — художник-график.

У Серебряковой родилось четверо детей. Но, как в романе, революция их разлучила: художница отправилась в Париж на заработки. Думала, ненадолго, но так и не вернулась. Сын Александр и младшая дочь Катя приехали к ней позже, а Евгений и Татьяна остались в России. С ними Зинаида увиделась только спустя 40 лет.

Но все дети продолжили творческую династию. Евгений Серебряков — архитектор, Александр — художник театра и кино. Екатерина и младшая дочь Татьяна — художницы.

Внук Зинаиды Иван Николаев расписывал плафон ресторана "Националь", оформлял станции метро "Боровицкая", "Отрадное". Его дети — Анастасия, Елизавета, Матвей и Татьяна Николаевы — тоже художники.

 
КультураТеатрКино и сериалыЗнаменитостиСтас ПьехаВера АлентоваЕвгений СтычкинЭдита ПьехаАлександр Лазарев (младший)Рэйф ФайнсЮлия МеньшоваВладимир МеньшовКонстантин КрюковИрина СкобцеваМаксим ГалкинФедор БондарчукЗинаида СеребряковаСветлана НемоляеваВладимир ПресняковКристина ОрбакайтеАлла Пугачева
 
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