Пугачева, Алентова, Немоляева. Знаменитые матери России и их дети
Актриса Ирина Скобцева — яркий пример родоначальницы известной династии. А если учесть, что ее супругом был режиссер и актер Сергей Бондарчук, то семью можно смело назвать легендарной.
По первому образованию Ирина — искусствовед, но увлекалась театром и поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась с Бондарчуком.
Сергей Федорович часто снимал супругу в своих картинах ("Война и мир", "Они сражались за Родину", "Отелло", "Борис Годунов").
Неудивительно, что дети и внуки пошли по стопам родителей. Правда, Скобцева признавалась: ни она, ни муж этого не хотели.
Федор Бондарчук — и актер, и режиссер, а внук Скобцевой по линии дочери Константин Крюков — актер.
"Меня упрекали, что иногда забывала о карьере и жизнь посвятила мужу. А я не жалею. Горжусь, что многим известна как супруга Сергея Бондарчука и мама Федора Бондарчука", — говорила Скобцева.
Актриса Ирина Скобцева — яркий пример родоначальницы известной династии. А если учесть, что ее супругом был режиссер и актер Сергей Бондарчук, то семью можно смело назвать легендарной.
По первому образованию Ирина — искусствовед, но увлекалась театром и поступила в Школу-студию МХАТ, где познакомилась с Бондарчуком.
Сергей Федорович часто снимал супругу в своих картинах ("Война и мир", "Они сражались за Родину", "Отелло", "Борис Годунов").
Неудивительно, что дети и внуки пошли по стопам родителей. Правда, Скобцева признавалась: ни она, ни муж этого не хотели.
Федор Бондарчук — и актер, и режиссер, а внук Скобцевой по линии дочери Константин Крюков — актер.
"Меня упрекали, что иногда забывала о карьере и жизнь посвятила мужу. А я не жалею. Горжусь, что многим известна как супруга Сергея Бондарчука и мама Федора Бондарчука", — говорила Скобцева.
Еще одна пара, которая сложилась в юности и основала династию, — актриса Вера Алентова и режиссер, актер Владимир Меньшов.
Они встретились во время студенчества в Школе-студии МХАТ и поженились на втором курсе. Меньшов неоднократно снимал супругу в фильмах ("Москва слезам не верит", "Ширли-мырли").
К воспитанию дочери — актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой — Алентова относилась строго, а отец, как признавалась сама Юлия, баловал.
Алентова однажды отметила, что ей долгое время не нравилось, чем и как занимается дочь в профессиональном плане. Но Юлия быстро продемонстрировала способности, которые подтвердили одаренность династии.
Внук Алентовой и Меньшова Андрей Гордин намерен пойти по стопам деда. Он уже получил актерское образование, сейчас занят в спектаклях Мастерской Брусникина. И думает обучаться режиссуре.
Еще одна пара, которая сложилась в юности и основала династию, — актриса Вера Алентова и режиссер, актер Владимир Меньшов.
Они встретились во время студенчества в Школе-студии МХАТ и поженились на втором курсе. Меньшов неоднократно снимал супругу в фильмах ("Москва слезам не верит", "Ширли-мырли").
К воспитанию дочери — актрисы и телеведущей Юлии Меньшовой — Алентова относилась строго, а отец, как признавалась сама Юлия, баловал.
Алентова однажды отметила, что ей долгое время не нравилось, чем и как занимается дочь в профессиональном плане. Но Юлия быстро продемонстрировала способности, которые подтвердили одаренность династии.
Внук Алентовой и Меньшова Андрей Гордин намерен пойти по стопам деда. Он уже получил актерское образование, сейчас занят в спектаклях Мастерской Брусникина. И думает обучаться режиссуре.
Светлана Немоляева — актриса театра и кино, лауреат престижных премий. А еще — мама актера Александра Лазарева — младшего.
С мужем, актером Александром Лазаревым, она познакомилась, когда пришла работать в театр Маяковского. Их сын буквально вырос за кулисами и решил продолжить династию.
Немоляева признается, что знала: из-за знаменитой фамилии ему будет непросто. Но всегда поддерживала сына. "Чтобы был мир и лад, нужно прилагать усилия и слышать друг друга", — рассказывала Немоляева о жизни в актерской семье.
Видимо, это правильный подход: ее внучка Полина окончила ГИТИС и присоединилась к родственникам на театральной сцене.
Светлана Немоляева — актриса театра и кино, лауреат престижных премий. А еще — мама актера Александра Лазарева — младшего.
С мужем, актером Александром Лазаревым, она познакомилась, когда пришла работать в театр Маяковского. Их сын буквально вырос за кулисами и решил продолжить династию.
Немоляева признается, что знала: из-за знаменитой фамилии ему будет непросто. Но всегда поддерживала сына. "Чтобы был мир и лад, нужно прилагать усилия и слышать друг друга", — рассказывала Немоляева о жизни в актерской семье.
Видимо, это правильный подход: ее внучка Полина окончила ГИТИС и присоединилась к родственникам на театральной сцене.
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева — тот случай, когда дочь стала не менее популярной, чем мама.
Из-за плотного графика родителей (отец Кристины — цирковой артист Миколас Орбакас) девочка очень много времени проводила с бабушкой и под ее надзором часами занималась игрой на фортепиано. Параллельно увлекалась пением и актерством. "Любое общение с мамой было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала", — признавалась позже Орбакайте. Иногда она ездила с Пугачевой на гастроли и знала многих музыкантов и певцов.
Неудивительно, что ее первым супругом стал Владимир Пресняков — младший, сын известной пары.
У Кристины и Владимира родился Никита, который выбрал творческую карьеру: он поет, играет в кино, занимается дубляжем и снимает короткометражки.
Кстати, младшая дочь Пугачевой Лиза тоже любит петь и танцевать — ее выступления часто выкладывает в инстаграме отец — Максим Галкин.
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева — тот случай, когда дочь стала не менее популярной, чем мама.
Из-за плотного графика родителей (отец Кристины — цирковой артист Миколас Орбакас) девочка очень много времени проводила с бабушкой и под ее надзором часами занималась игрой на фортепиано. Параллельно увлекалась пением и актерством. "Любое общение с мамой было как подарок судьбы. Я всегда этого ждала", — признавалась позже Орбакайте. Иногда она ездила с Пугачевой на гастроли и знала многих музыкантов и певцов.
Неудивительно, что ее первым супругом стал Владимир Пресняков — младший, сын известной пары.
У Кристины и Владимира родился Никита, который выбрал творческую карьеру: он поет, играет в кино, занимается дубляжем и снимает короткометражки.
Кстати, младшая дочь Пугачевой Лиза тоже любит петь и танцевать — ее выступления часто выкладывает в инстаграме отец — Максим Галкин.
Эдита Пьеха в детстве хотела стать учительницей, но все изменил польский вуз, направивший ее в СССР.
Обучаясь на философском факультете Ленинградского государственного университета, Эдита записалась в хор польского землячества. Ее заметил будущий муж Александр Броневицкий и пригласил в хор студентов консерватории.
Илона, дочь Пьехи и основателя ансамбля "Дружба", тоже стала певицей и телеведущей.
У Илоны и литовского джазового музыканта, театрального режиссера Пятраса Герулиса родился сын — как мечтала бабушка, его назвали Стасом.
Пьеха-младший часто бывал за кулисами. Эдита разглядела в нем талант. По ее настоянию в семилетнем возрасте Стас начал заниматься музыкой и в итоге сделал ее своей профессией.
Эдита Пьеха в детстве хотела стать учительницей, но все изменил польский вуз, направивший ее в СССР.
Обучаясь на философском факультете Ленинградского государственного университета, Эдита записалась в хор польского землячества. Ее заметил будущий муж Александр Броневицкий и пригласил в хор студентов консерватории.
Илона, дочь Пьехи и основателя ансамбля "Дружба", тоже стала певицей и телеведущей.
У Илоны и литовского джазового музыканта, театрального режиссера Пятраса Герулиса родился сын — как мечтала бабушка, его назвали Стасом.
Пьеха-младший часто бывал за кулисами. Эдита разглядела в нем талант. По ее настоянию в семилетнем возрасте Стас начал заниматься музыкой и в итоге сделал ее своей профессией.
Из театра — в кино: это про семью Рябинкиных — Стычкина.
Начало творческой династии положила артистка балета Большого театра Алла (Александра) Цабель.
Несмотря на войну, эвакуацию и многочисленные переезды, она воспитала двух дочерей, и обе стали балеринами.
"У бабушки Аллы Сергеевны Цабель очень богатое прошлое. Она интересно описала и становление советского Большого театра", — вспоминает Евгений Стычкин.
Младшая дочь Цабель — Ксения Рябинкина тоже танцевала в ГАБТе и снималась в кино. Прославилась после роли Царевны Лебедь в "Сказке о царе Салтане". А недавно снялась в картине "Белый ворон" Рэйфа Файнса о Рудольфе Нуриеве.
Ее сын, актер Евгений Стычкин, работает и в кино, и в театре. Теперь и его дети продолжают музыкально-кинематографические династии семей. Младшая дочь Александра — пианистка, лауреат профессиональных конкурсов.
Из театра — в кино: это про семью Рябинкиных — Стычкина.
Начало творческой династии положила артистка балета Большого театра Алла (Александра) Цабель.
Несмотря на войну, эвакуацию и многочисленные переезды, она воспитала двух дочерей, и обе стали балеринами.
"У бабушки Аллы Сергеевны Цабель очень богатое прошлое. Она интересно описала и становление советского Большого театра", — вспоминает Евгений Стычкин.
Младшая дочь Цабель — Ксения Рябинкина тоже танцевала в ГАБТе и снималась в кино. Прославилась после роли Царевны Лебедь в "Сказке о царе Салтане". А недавно снялась в картине "Белый ворон" Рэйфа Файнса о Рудольфе Нуриеве.
Ее сын, актер Евгений Стычкин, работает и в кино, и в театре. Теперь и его дети продолжают музыкально-кинематографические династии семей. Младшая дочь Александра — пианистка, лауреат профессиональных конкурсов.
"Мирискусница" Зинаида Серебрякова — одна из первых знаковых художниц в русской живописи. Росла она в творческой атмосфере: дед Николай Бенуа — архитектор, отец Евгений Лансере — скульптор, а мать Екатерина — художник-график.
У Серебряковой родилось четверо детей. Но, как в романе, революция их разлучила: художница отправилась в Париж на заработки. Думала, ненадолго, но так и не вернулась. Сын Александр и младшая дочь Катя приехали к ней позже, а Евгений и Татьяна остались в России. С ними Зинаида увиделась только спустя 40 лет.
Но все дети продолжили творческую династию. Евгений Серебряков — архитектор, Александр — художник театра и кино. Екатерина и младшая дочь Татьяна — художницы.
Внук Зинаиды Иван Николаев расписывал плафон ресторана "Националь", оформлял станции метро "Боровицкая", "Отрадное". Его дети — Анастасия, Елизавета, Матвей и Татьяна Николаевы — тоже художники.
"Мирискусница" Зинаида Серебрякова — одна из первых знаковых художниц в русской живописи. Росла она в творческой атмосфере: дед Николай Бенуа — архитектор, отец Евгений Лансере — скульптор, а мать Екатерина — художник-график.
У Серебряковой родилось четверо детей. Но, как в романе, революция их разлучила: художница отправилась в Париж на заработки. Думала, ненадолго, но так и не вернулась. Сын Александр и младшая дочь Катя приехали к ней позже, а Евгений и Татьяна остались в России. С ними Зинаида увиделась только спустя 40 лет.
Но все дети продолжили творческую династию. Евгений Серебряков — архитектор, Александр — художник театра и кино. Екатерина и младшая дочь Татьяна — художницы.
Внук Зинаиды Иван Николаев расписывал плафон ресторана "Националь", оформлял станции метро "Боровицкая", "Отрадное". Его дети — Анастасия, Елизавета, Матвей и Татьяна Николаевы — тоже художники.