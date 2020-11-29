https://ria.ru/20201129/lyubov-1586843210.html

Заключенный встретил любовь всей жизни в тюрьме

Заключенный встретил любовь всей жизни в тюрьме

В США заключенный Кристофер Блэквелл женился прямо в тюрьме. Об этом он рассказал изданию Insider. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:36

2020-11-29T15:36

2020-11-29T19:02

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В США заключенный Кристофер Блэквелл женился прямо в тюрьме. Об этом он рассказал изданию Insider.По словам Блэквелла, он познакомился с будущей женой Челси Мур много лет назад в исправительном комплексе Монро. Спустя несколько лет им удалось восстановить связь, поскольку они совместно работали над реформой уголовного правосудия: Кристофер — изнутри, а Челси — снаружи.Они решили пожениться еще в январе, но свадьба откладывалась из-за бюрократических проволочек.При этом саму церемонию испортили принятые из-за пандемии меры предосторожности. Жених и невеста были вынуждены соблюдать социальную дистанцию и не могли даже взяться за руки, не говоря уже о свадебном поцелуе."Я хотел взять ее за руку, прошептать ей на ухо, что все будет хорошо и этот кошмар скоро закончится. Но контракт, который мы подписали, чтобы нам разрешили провести свадьбу, означал, что объятия могут привести к катастрофе", — признался Блэквелл.По его словам, если бы они нарушили социальную дистанцию, церемонию бы отменили.Заключенный назвал эту свадьбу самой странной, которая когда-либо случалась в тюрьме или на свободе.Блэквелл отметил усилия тюремного капеллана, который сделал все, чтобы церемония запомнилась молодоженам. Несмотря на это, по его словам, день, который должен был стать одним из лучших в их жизни, они будут вспоминать с другими ощущениями.Кристофер Блэквелл отбывает срок в исправительном учреждении в Монро, штат Вашингтон. Ему 39 лет, и его приговорили к 45 годам заключения за убийство и ограбление.

https://ria.ru/20201117/molodozheny-1584926051.html

https://ria.ru/20201103/izmena-1582920680.html

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вашингтон (штат), сша, в мире