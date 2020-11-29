https://ria.ru/20201129/los-1586832429.html

Замначальника отдела МЧС по Уфе застрелили на охоте

Замначальника отдела МЧС по Уфе застрелили на охоте

Охотник в башкирском лесу целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в человека, раненый скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУСК РФ по РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T13:50

2020-11-29T13:50

2020-11-29T14:55

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

уфа

происшествия

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УФА, 29 ноя - РИА Новости. Охотник в башкирском лесу целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в человека, раненый скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии."В период нахождения в основном отпуске заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по республике получил пулевое ранение в грудь, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался", - сообщает ведомство.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности" в отношении стрелявшего охотника - 62-летнего жителя Куюргазинского района.По версии следствия, днем 27 ноября группа из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, выстрелил в него из своего карабина, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, в результате одна пуля попала в грудь другого охотника 39 лет. После этого все участники охоты поместили потерпевшего в автомобиль и отвезли в больницу, где медицинские сотрудники констатировали его смерть.

https://ria.ru/20201125/olen-1586236985.html

https://ria.ru/20201119/okhotnik-1585424326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия