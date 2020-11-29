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Замначальника отдела МЧС по Уфе застрелили на охоте
Замначальника отдела МЧС по Уфе застрелили на охоте
Охотник в башкирском лесу целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в человека, раненый скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУСК РФ по РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T13:50
2020-11-29T14:55
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
уфа
происшествия
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УФА, 29 ноя - РИА Новости. Охотник в башкирском лесу целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в человека, раненый скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии."В период нахождения в основном отпуске заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по республике получил пулевое ранение в грудь, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался", - сообщает ведомство.Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности" в отношении стрелявшего охотника - 62-летнего жителя Куюргазинского района.По версии следствия, днем 27 ноября группа из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, выстрелил в него из своего карабина, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, в результате одна пуля попала в грудь другого охотника 39 лет. После этого все участники охоты поместили потерпевшего в автомобиль и отвезли в больницу, где медицинские сотрудники констатировали его смерть.
https://ria.ru/20201125/olen-1586236985.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), уфа, происшествия

Замначальника отдела МЧС по Уфе застрелили на охоте

13:50 29.11.2020 (обновлено: 14:55 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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УФА, 29 ноя - РИА Новости. Охотник в башкирском лесу целился из ружья в пробегавшего лося, но случайно выстрелил в человека, раненый скончался в больнице, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Башкирии.
"В период нахождения в основном отпуске заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Уфе УНДиПР Главного управления МЧС России по республике получил пулевое ранение в грудь, по дороге в больницу, к сожалению, от полученных травм скончался", - сообщает ведомство.
Следователи возбудили уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности" в отношении стрелявшего охотника - 62-летнего жителя Куюргазинского района.
"Погибшего зовут Абдульманов Ренат Ракитович. Он охотился с друзьями, они дружат семьями, в момент инцидента был в загоне. Несчастный случай. Правоохранительные органы разбираются", - пояснили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.
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25 ноября, 12:41
В Чехии олень "отнял" у охотника ружье и исчез в лесу
По версии следствия, днем 27 ноября группа из пятерых мужчин охотилась в лесопосадке вблизи деревни Красный Восток Куюргазинского района. Один из охотников, заметив пробегающего лося, выстрелил в него из своего карабина, не убедившись в отсутствии людей в зоне поражения, в результате одна пуля попала в грудь другого охотника 39 лет. После этого все участники охоты поместили потерпевшего в автомобиль и отвезли в больницу, где медицинские сотрудники констатировали его смерть.
"В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - говорится в сообщении башкирского следкома.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)УфаПроисшествия
 
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