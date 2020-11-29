https://ria.ru/20201129/lift-1586846107.html

В Японии на фоне роста числа случаев COVID придумали бесконтактные лифты

В Японии на фоне роста числа случаев COVID придумали бесконтактные лифты

Японские производители Hitachi Ltd. и Mitsubishi Electric представили модели лифтов, вызов и передвижение на которых не требует нажатия кнопок, что может... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:00

2020-11-29T16:00

2020-11-29T16:00

распространение нового коронавируса

mitsubishi electric

hitachi, ltd.

япония

в мире

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ТОКИО, 29 ноя – РИА Новости. Японские производители Hitachi Ltd. и Mitsubishi Electric представили модели лифтов, вызов и передвижение на которых не требует нажатия кнопок, что может способствовать снижению риска заражения коронавирусом.По данным телеканала NHK, "коммуникация" между пассажиром и лифтом от компании Hitachi может осуществляться с помощью приложения для моментального обмена сообщениями LINE или же путем сканирования специального QR-кода, размещенного у кабины лифта. Выбор нужного пассажиру этажа осуществляется с персонального смартфона и таким образом не требует касания кнопок.В свою очередь, компания Mitsubishi Electric представила лифт, который будет автоматически вызываться и отвозить человека на необходимый этаж, однако, только в случае, если данные о нем будут предварительно занесены в систему с помощью специального приложения для смартфона.С прошлой недели в Японии регулярно обновляется антирекорд по новым случаям заражения. В воскресенье за сутки в стране выявлены 2 058 новых случаев заражения COVID-19, скончались 10 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии с учетом 712 инфицированных на круизном судне Diamond Princess, которое стояло на карантине у японской Йокогамы в феврале, составляет 148 272 человека. Общее число скончавшихся составляет 2 133 человека. Выздоровели 122 550 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201113/peskov-1584420014.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mitsubishi electric, hitachi, ltd., япония, в мире