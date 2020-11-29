https://ria.ru/20201129/kuznetsova-1586811453.html

Кузнецова рассказала, как можно решить проблемы матерей-одиночек

Кузнецова рассказала, как можно решить проблемы матерей-одиночек

Создание специальной службы помощи для матерей-одиночек в режиме "одного окна" позволит этой категории граждан решить проблемы с трудоустройством, приемом детей РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T10:05

2020-11-29T10:05

2020-11-29T11:09

анна кузнецова

общество

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МОСКВА, 29 ноя – РИА Новости. Создание специальной службы помощи для матерей-одиночек в режиме "одного окна" позволит этой категории граждан решить проблемы с трудоустройством, приемом детей в детский сад, разобраться с получением социальных льгот, а также алиментных выплат, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.День матери в России отмечается в последнее воскресенье осени, в 2020 году праздник пройдет 29 ноября.Помощь "одного окна"Одной из актуальных проблем матерей-одиночек, по данным аппарата омбудсмена, по-прежнему остается тема приема детей в детские сады: за прошлый год 21,4% обращений среди поступивших на тему образования касались данного вопроса. Кроме того, одинокие мамы жалуются на невозможность трудоустроиться, а также сложности с оформлением социальных пособий, сообщила РИА Новости омбудсмен. Для решения этой проблемы помимо "социальных нянь", которые уже включены в план десятилетия детства, Кузнецова предлагает создать отдельную службу оказания помощи в режиме "одного окна"."Нередко к нам поступают обращения от мам, которые не сумели самостоятельно разобраться в мерах поддержки – как получить ту или иную социальную льготу или услугу, просят разъяснить порядок или помочь в оформлении. Работаем с каждым обращением. Вместе с тем, считаю, что множество вопросов могло бы решить создание службы оказания помощи в режиме "одного окна". Он включает в себя не только информирование об услуге, но и полный цикл сопровождения заявителя вплоть до ее получения", - добавила уполномоченный.Кроме того, наболевшей темой среди обращений матерей-одиночек уполномоченный назвала проблемы с выплатой алиментов на содержание детей. По данным омбудсмена, в этом году в аппарат уже поступило более 300 обращений по подобным вопросам, в том числе и от самих детей. Согласно данным из ежегодного доклада Кузнецовой, за весь прошлый год в аппарат поступило более 400 аналогичных обращений. Ранее предложенная инициатива создания алиментного фонда позволит родителю при необходимости ежемесячно получать денежные средства на содержание и воспитание ребенка, подчеркнула омбудсмен.Больше детей-больше помощьОсобое место в работе аппарата детского омбудсмена занимают обращения от одиноких многодетных мам. По мнению Кузнецовой, законопроект о многодетных, который находится на доработке, поможет в решении ряда проблем этой категории граждан. Причем отдельно омбудсмен призвала обратить внимание на размер пособий для одиноких матерей, который не всегда позволяет улучшить их материальное состояние."Важно обратить внимание и на размер пособий для одиноких матерей – сегодня во всех регионах это разные суммы, которые не всегда могут реально повлиять на улучшение материального положения семьи. О необходимости скорейшего принятия закона о многодетных речь шла на встрече с президентом России и многодетными семьями этим летом. Сейчас законопроект находится на доработке", - заключила Кузнецова.При этом уполномоченный подчеркнула, что это не должен быть "закон ради закона", в нем необходимо отразить принцип "больше детей – больше помощь". Так, законопроект позволит уйти от ассоциации многодетности с неблагополучием, и позволит уровнять статус многодетной семьи и закрепить основной перечень льгот для этой категории на всей территории страны. Уточняется, что на данный момент нет официальной статистики о количестве одиноких мам в стране. Однако согласно переписи населения 2010 года в России было зафиксировано 5 002 587 матерей-одиночек.

https://ria.ru/20201128/otravlenie-1586739950.html

https://ria.ru/20201129/materi-1586638359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна кузнецова, общество