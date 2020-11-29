Крутой прокомментировал результаты "Детского Евровидения"
21:27 29.11.2020 (обновлено: 21:59 29.11.2020)
© Фото : PR НТВНародный артист, композитор Игорь Крутой
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Композитор Игорь Крутой считает, что участие в международном музыкальном конкурсе "Детское Евровидение" для россиянки Софии Феськовой - это хороший опыт и маленький шаг в ее дальнейшей карьере артистки.
Финал 18-го международного конкурса "Детское Евровидение – 2020" прошел в воскресенье в Польше в формате телемоста. Российская участница 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга набрала 88 баллов и заняла 10-е место. Победителем конкурса стала юная участница из Франции Валентина Тронель.
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"София большая умничка и настоящий профессионал. Она прекрасно выступила сегодня на конкурсе. У нее красивая песня, замечательный номер, видно, что она собралась и показала свои вокальные данные на все 100 процентов. Но конкурс есть конкурс, тем более международный. Это хороший опыт для Софии, и впереди у нее большое будущее. Я знаю, что она очень хочет стать известной артисткой, и "Детское Евровидение" - маленький шаг в ее дальнейшей карьере", - приводит пресс-служба Академии Игоря Крутого слова композитора.