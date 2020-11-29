Крутой прокомментировал результаты "Детского Евровидения"

"София большая умничка и настоящий профессионал. Она прекрасно выступила сегодня на конкурсе. У нее красивая песня, замечательный номер, видно, что она собралась и показала свои вокальные данные на все 100 процентов. Но конкурс есть конкурс, тем более международный. Это хороший опыт для Софии, и впереди у нее большое будущее. Я знаю, что она очень хочет стать известной артисткой, и "Детское Евровидение" - маленький шаг в ее дальнейшей карьере", - приводит пресс-служба Академии Игоря Крутого слова композитора.