https://ria.ru/20201129/kovid-1586866366.html

В Британии выявили 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В Британии выявили 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 155, умерли от коронавируса 215 человек. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T19:34

2020-11-29T19:34

2020-11-29T19:34

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 155, умерли от коронавируса 215 человек.Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 871 человек, скончались 479 пациентов.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 617 327 человек, умерли 58 245.В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире