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Распространение нового коронавируса
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В Британии выявили 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В Британии выявили 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 155, умерли от коронавируса 215 человек. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T19:34
2020-11-29T19:34
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 155, умерли от коронавируса 215 человек.Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 871 человек, скончались 479 пациентов.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 617 327 человек, умерли 58 245.В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили 12 тысяч случаев COVID-19 за сутки

19:34 29.11.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 29 ноя - РИА Новости, Мария Табак. Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Великобритании за минувшие сутки составило 12 155, умерли от коронавируса 215 человек.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 15 871 человек, скончались 479 пациентов.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 617 327 человек, умерли 58 245.
В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина. В последнее время прирост числа случаев заражения коронавирусом существенно замедлилось. На смену локдауну придет ужесточенная трехуровневая система ограничений.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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