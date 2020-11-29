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В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T23:12
2020-11-29T23:12
2020-11-29T23:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8902.Днем ранее в штабе сообщили о 72 умерших.Согласно утренним данным, за прошедший день в России зафиксировали 26 683 новых случая COVID-19, их общее число достигло 2 269 316.Скончались 459 человек, за все время — 39 527.По сообщению ВОЗ, за сутки в мире коронавирусом заразились более 564 тысяч человек, умерли 8985.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва