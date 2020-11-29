https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586880513.html

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве умерли 74 пациента с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T23:12

2020-11-29T23:12

2020-11-29T23:27

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 74 пациента с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 8902.Днем ранее в штабе сообщили о 72 умерших.Согласно утренним данным, за прошедший день в России зафиксировали 26 683 новых случая COVID-19, их общее число достигло 2 269 316.Скончались 459 человек, за все время — 39 527.По сообщению ВОЗ, за сутки в мире коронавирусом заразились более 564 тысяч человек, умерли 8985.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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