https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html

Малышева рассказала о способе профилактики коронавируса

Малышева рассказала о способе профилактики коронавируса

Врач Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, как минимизировать риск заражения коронавирусом. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T21:49

2020-11-29T21:49

2020-11-29T23:43

распространение нового коронавируса

александр горелов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

елена малышева

здоровье - общество

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, как минимизировать риск заражения коронавирусом. Она посоветовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, а потому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно "убить" коронавирус на шесть часов. Также эксперт призвал не забывать носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.Ранее к аналогичным выводам пришли ученые из Университета Кардиффа. Специалисты провели исследование и выяснили, что определенные жидкости, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала. Однако эксперты предупреждают, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/kletki-1586845242.html

https://ria.ru/20201129/epidemiya-1586807974.html

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2020

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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество