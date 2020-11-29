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https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586875829.html
Малышева рассказала о способе профилактики коронавируса
Малышева рассказала о способе профилактики коронавируса
Врач Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, как минимизировать риск заражения коронавирусом. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T21:49
2020-11-29T23:43
распространение нового коронавируса
александр горелов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елена малышева
здоровье - общество
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, как минимизировать риск заражения коронавирусом. Она посоветовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, а потому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно "убить" коронавирус на шесть часов. Также эксперт призвал не забывать носить маску и перчатки, соблюдать социальную дистанцию.Ранее к аналогичным выводам пришли ученые из Университета Кардиффа. Специалисты провели исследование и выяснили, что определенные жидкости, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала. Однако эксперты предупреждают, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елена малышева, здоровье - общество

Малышева рассказала о способе профилактики коронавируса

21:49 29.11.2020 (обновлено: 23:43 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДоктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Врач Елена Малышева в эфире Первого канала рассказала, как минимизировать риск заражения коронавирусом.
Она посоветовала использовать сосательные таблетки и спреи для горла, содержащие в составе хлорид цетилпиридиния.

"Если ты берешь и рассасываешь эту таблетку, как я сейчас сделала, как говорится, выходи", — заявила Малышева.

Приглашенный эпидемиолог Александр Горелов, в свою очередь, отметил, что слюнная железа является одним из органов, где вирус активно размножается, а потому применение специальных средств с цетилпиридиния хлоридом способно "убить" коронавирус на шесть часов.
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Ранее к аналогичным выводам пришли ученые из Университета Кардиффа. Специалисты провели исследование и выяснили, что определенные жидкости, содержащие хлорид цетилпиридиния, могут уменьшить количество вирусного материала. Однако эксперты предупреждают, что для внедрения какого-либо подобного средства в систему профилактики коронавируса необходимы дополнительные исследования.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елена МалышеваЗдоровье - Общество
 
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