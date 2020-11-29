https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586870767.html

В мире выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В мире выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T20:24

2020-11-29T20:24

2020-11-29T20:24

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

воз

южная америка

европа

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Накануне в субботу в мире за сутки были выявлены рекордные 747 082 тысячи заражений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

южная америка

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире