Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586870767.html
В мире выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
В мире выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек, следует из данных на сайте Всемирной... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T20:24
2020-11-29T20:24
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
южная америка
европа
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586261527_0:423:2887:2047_1400x0_80_0_0_575de6efd3eed7de95c92e7f072de85e.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.Накануне в субботу в мире за сутки были выявлены рекордные 747 082 тысячи заражений.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
южная америка
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586261527_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_8ce301055cf34fb5fc95c36c757ee206.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, воз, южная америка, европа, в мире

В мире выявили более 500 тысяч случаев COVID-19 за сутки

20:24 29.11.2020
 
© REUTERS / Fabrizio BenschПрохожие на улице в Берлине
Прохожие на улице в Берлине - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© REUTERS / Fabrizio Bensch
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки составило более 564 тысяч, скончались 8985 человек, следует из данных на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Больше всего случаев COVID-19 специалисты зафиксировали за день в Северной и Южной Америке (более 258 тысяч) и в Европе (более 210 тысяч). Всего в мире выявлено более 61,8 миллиона случаев заражения коронавирусом, скончались более 1,4 миллиона человек.
Накануне в субботу в мире за сутки были выявлены рекордные 747 082 тысячи заражений.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЮжная АмерикаЕвропаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния