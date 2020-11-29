https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586836077.html

В США выявили более 155 тысяч новых случаев COVID-19

В США выявили более 155 тысяч новых случаев COVID-19

Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1189 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T14:26

2020-11-29T14:26

2020-11-29T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1189 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 155 596 новых случаев заражения. Накануне в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 62 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/vaktsina-1586732228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире