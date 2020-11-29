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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586836077.html
В США выявили более 155 тысяч новых случаев COVID-19
В США выявили более 155 тысяч новых случаев COVID-19
Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1189 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T14:26
2020-11-29T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1189 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 155 596 новых случаев заражения. Накануне в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 62 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, сша, в мире

В США выявили более 155 тысяч новых случаев COVID-19

14:26 29.11.2020
 
© AP Photo / Bebeto MatthewsЛюди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Bebeto Matthews
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Более 155 тысяч случаев заражения коронавирусом выявили в США за минувшие сутки, скончались 1189 человек с COVID-19, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за последние 24 часа зарегистрировали 155 596 новых случаев заражения. Накануне в субботу был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - 205 557 человек.
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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СМИ: США начали распространять вакцину Pfizer до одобрения регулятором
По информации университета, с начала эпидемии в США зафиксировали более 13 миллионов случаев заражения коронавирусом, скончались более 266 тысяч человек. Выздоровели более 5 миллионов инфицированных.
Во всем мире, согласно данным университета, COVID-19 заразились более 62 миллионов человек, умерли свыше 1,4 миллиона заразившихся.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
 
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