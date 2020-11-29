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В Петербурге выявили 3701 новый случай коронавируса
В Петербурге выявили 3701 новый случай коронавируса
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 122 тысячи, при этом выздоровели более 69,4 тысячи РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:22
2020-11-29T11:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 122 тысячи, при этом выздоровели более 69,4 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1835 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 37 043 человека. Под медицинским наблюдением находится 2206 человек, из них 31 - в обсерваторе, 1789 - контактные, 386 - на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге выявили 3701 новый случай коронавируса

11:22 29.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМедицинские работники у павильона №5 временного госпиталя "Ленэкспо" для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге
Медицинские работники у павильона №5 временного госпиталя Ленэкспо для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 122 тысячи, при этом выздоровели более 69,4 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1835 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 122 216 случаев заражения COVID-19. Скончались 5412 человек. Выздоровело 69 471 человек", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 37 043 человека. Под медицинским наблюдением находится 2206 человек, из них 31 - в обсерваторе, 1789 - контактные, 386 - на самоизоляции.
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