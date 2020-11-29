https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586819217.html

В Петербурге выявили 3701 новый случай коронавируса

В Петербурге выявили 3701 новый случай коронавируса

Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 122 тысячи, при этом выздоровели более 69,4 тысячи РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T11:22

2020-11-29T11:22

2020-11-29T11:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 122 тысячи, при этом выздоровели более 69,4 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 3701 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1835 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 37 043 человека. Под медицинским наблюдением находится 2206 человек, из них 31 - в обсерваторе, 1789 - контактные, 386 - на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html

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