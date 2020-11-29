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Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T03:38
2020-11-29T06:27
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
университет джонса хопкинса
москва
в мире
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 62 084 566, скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, университет джонса хопкинса, москва, в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

03:38 29.11.2020 (обновлено: 06:27 29.11.2020)
 
© AFP 2020 / Tolga AkmenПрохожие на улице Лондона
Прохожие на улице Лондона - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AFP 2020 / Tolga Akmen
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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 62 084 566, скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоУниверситет Джонса ХопкинсаМоскваВ мире
 
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