https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586798940.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T03:38

2020-11-29T03:38

2020-11-29T06:27

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

университет джонса хопкинса

москва

в мире

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 62 миллиона, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, общее число случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 62 084 566, скончались 1 449 642 человека с подтвержденным заболеванием.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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