Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586798044.html
Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T03:05
2020-11-29T03:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария воронцова
здоровье - общество
москва
дания
нидерланды
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_a2109444252ff0172a4a5fd5665f3b44.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.Она напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии."Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Дания - центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок - более тысячи. Эта история шла параллельно на нескольких фермах, но не на всех. Было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок", - уточнила Воронцова.Как отметила Воронцова, было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины."В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать", - сказала собеседница агентства.По словам Воронцовой, было доказано, что все представители семейства куньих хорошо принимают вирус.Кроме того, были исследования, которые показали, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку."Были обсуждения, что коронавирус попадает в воду вместе с канализацией от судов, где есть зараженные люди. В воде он живет какое-то время, а дальше может прекрасно попасть в организмы морских млекопитающих и размножаться там. К счастью, человек еще не разводит морских млекопитающих в масштабах норок", - сказала Воронцова.Она отметила, что надо в целом опасаться животных."Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы - это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать", - отметила биолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/mutatsii-1585741619.html
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html
москва
дания
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_146:0:2875:2047_1400x0_80_0_0_d14f295691c667387e607cc324f8fc0f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария воронцова, здоровье - общество, москва, дания, нидерланды, оон

Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса

03:05 29.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкНорка в вольере зверохозяйства
Норка в вольере зверохозяйства - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.
"Не очень понятно, как разносятся вирусы между норочьими фермами, считается, что птицы переносят на лапках. Было исследование, которое подтверждало, что чайки садятся в грязь и фекалии, пачкаются и становятся механическими переносчиками вируса. Но это могут быть и другие птицы", - сказала Воронцова.
Она напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии.
"Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Дания - центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок - более тысячи. Эта история шла параллельно на нескольких фермах, но не на всех. Было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок", - уточнила Воронцова.
Как отметила Воронцова, было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины.
"В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать", - сказала собеседница агентства.
3D-модель коронавируса - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
22 ноября, 07:16Распространение нового коронавируса
Биолог предупредила о двух опасных свойствах мутировавшего коронавируса
По словам Воронцовой, было доказано, что все представители семейства куньих хорошо принимают вирус.
Кроме того, были исследования, которые показали, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку.
"Были обсуждения, что коронавирус попадает в воду вместе с канализацией от судов, где есть зараженные люди. В воде он живет какое-то время, а дальше может прекрасно попасть в организмы морских млекопитающих и размножаться там. К счастью, человек еще не разводит морских млекопитающих в масштабах норок", - сказала Воронцова.
Она отметила, что надо в целом опасаться животных.
"Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы - это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать", - отметила биолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября, 20:48Распространение нового коронавируса
В ВОЗ рассказали, как коронавирус мог перейти к человеку
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ВоронцоваЗдоровье - ОбществоМоскваДанияНидерландыООН
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08Сбербанк займется переработкой старых пластиковых карт в окна
09:05В Москве еще 5576 человек выздоровели от COVID-19
08:45В Приднестровье начался единый день голосования
08:37Мужчина вернулся домой после собственной кремации
08:27В Подмосковье не планируют приостанавливать плановую медицинскую помощь
07:07Россияне рассказали, кто из родителей должен уходить в декрет
06:45Исчез обнаруженный в пустыне в Юте таинственный монолит
06:39В Химках потушили пожар на крышах двух жилых домов
05:47Из-за пожара в двух жилых домах в Химках эвакуировали 100 человек
05:31"Будет драчка": Лоза обвинил Киркорова в проблемах на "Голубых огоньках"
05:04В Степанакерт прибыло более 60 российских военных врачей
04:49Суд в Пенсильвании отменил решение по сертификации результатов выборов
04:39Биолог предложила способ снизить риск возникновения новых пандемий
04:14Специалист объяснил, как опознать опасную воду в бутылках
04:12СБУ заявила о сокрытии в СССР миллионов смертей в 30-х годах
03:38Число случаев COVID-19 в мире превысило 62 миллиона
03:34Кинолог назвал источники опасности для собаки дома
03:13Психолог рассказал, как "отлипнуть" от экрана смартфона
03:08Британские эксперты оценили информацию о российской вакцине "Спутник V"
03:05Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Лента новостейМолния