https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586798044.html

Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса

Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса

Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T03:05

2020-11-29T03:05

2020-11-29T03:05

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

мария воронцова

здоровье - общество

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оон

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МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.Она напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии."Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Дания - центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок - более тысячи. Эта история шла параллельно на нескольких фермах, но не на всех. Было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок", - уточнила Воронцова.Как отметила Воронцова, было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины."В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать", - сказала собеседница агентства.По словам Воронцовой, было доказано, что все представители семейства куньих хорошо принимают вирус.Кроме того, были исследования, которые показали, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку."Были обсуждения, что коронавирус попадает в воду вместе с канализацией от судов, где есть зараженные люди. В воде он живет какое-то время, а дальше может прекрасно попасть в организмы морских млекопитающих и размножаться там. К счастью, человек еще не разводит морских млекопитающих в масштабах норок", - сказала Воронцова.Она отметила, что надо в целом опасаться животных."Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы - это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать", - отметила биолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201122/mutatsii-1585741619.html

https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html

москва

дания

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария воронцова, здоровье - общество, москва, дания, нидерланды, оон