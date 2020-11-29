https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586798044.html
Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Биолог призвала опасаться животных из-за коронавируса
Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T03:05
2020-11-29T03:05
2020-11-29T03:05
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария воронцова
здоровье - общество
москва
дания
нидерланды
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_0:174:3023:1874_1400x0_80_0_0_a2109444252ff0172a4a5fd5665f3b44.jpg
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова.Она напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии."Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания. Дания - центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок - более тысячи. Эта история шла параллельно на нескольких фермах, но не на всех. Было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок", - уточнила Воронцова.Как отметила Воронцова, было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины."В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать", - сказала собеседница агентства.По словам Воронцовой, было доказано, что все представители семейства куньих хорошо принимают вирус.Кроме того, были исследования, которые показали, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку."Были обсуждения, что коронавирус попадает в воду вместе с канализацией от судов, где есть зараженные люди. В воде он живет какое-то время, а дальше может прекрасно попасть в организмы морских млекопитающих и размножаться там. К счастью, человек еще не разводит морских млекопитающих в масштабах норок", - сказала Воронцова.Она отметила, что надо в целом опасаться животных."Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы - это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать", - отметила биолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201122/mutatsii-1585741619.html
https://ria.ru/20201125/koronavirus-1586343573.html
москва
дания
нидерланды
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156271/19/1562711921_146:0:2875:2047_1400x0_80_0_0_d14f295691c667387e607cc324f8fc0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария воронцова, здоровье - общество, москва, дания, нидерланды, оон
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости.
Птицы могли стать переносчиками COVID-19 между фермами по разведению норок, сказала РИА Новости биолог, участница конференций Конвенций ООН
в области охраны животных и биоразнообразия Мария Воронцова
.
"Не очень понятно, как разносятся вирусы между норочьими фермами, считается, что птицы переносят на лапках. Было исследование, которое подтверждало, что чайки садятся в грязь и фекалии, пачкаются и становятся механическими переносчиками вируса. Но это могут быть и другие птицы", - сказала Воронцова.
Она напомнила, что заражение норок было обнаружено в Голландии.
"Началось всё в Голландии, где больше миллиона норок, затем Дания
. Дания - центр по разведению норок, мировой пушнины. Там проходят главные мировые аукционы. Центр мировой меховой промышленности с огромным количеством ферм норок - более тысячи. Эта история шла параллельно на нескольких фермах, но не на всех. Было зафиксировано около 400 случаев обратного заражения человека от норок", - уточнила Воронцова.
Как отметила Воронцова, было принято решение об уничтожении норок из-за возможной мутации вируса, против которого не будут действовать вакцины.
"В теории вирус, попав в нового для него хозяина, мутирует и старается приспособиться, стать помягче, чтобы не убить своего хозяина. А мутировав и приспосабливаясь к норке, он выйдет оттуда к человеку в другом виде и более свирепом. И вдруг на этого мутанта и вакцины не будут действовать", - сказала собеседница агентства.
По словам Воронцовой, было доказано, что все представители семейства куньих хорошо принимают вирус.
Кроме того, были исследования, которые показали, что морские млекопитающие могут заражаться из канализационных вод судов, а потом опять передавать вирус человеку.
"Были обсуждения, что коронавирус попадает в воду вместе с канализацией от судов, где есть зараженные люди. В воде он живет какое-то время, а дальше может прекрасно попасть в организмы морских млекопитающих и размножаться там. К счастью, человек еще не разводит морских млекопитающих в масштабах норок", - сказала Воронцова.
Она отметила, что надо в целом опасаться животных.
"Про кошек, собак мы знаем, что были единичные случаи заражения. Мы пока не знаем обратного перескока. Как сейчас любят говорить, домашние питомцы - это чашка Петри, в которой всё варится, мутирует, а потом начинает перескакивать", - отметила биолог.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.