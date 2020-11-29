https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html

Биолог рассказала о странном последствии коронавируса

Биолог рассказала о странном последствии коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США, что может быть... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T01:56

2020-11-29T01:56

2020-11-29T08:11

распространение нового коронавируса

анча баранова

коронавирус в россии

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здоровье

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Биолог предупредил о странном последствии коронавируса

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США, что может быть последствием пандемии коронавируса.Биолог ссылается на статью американского журнала, в которой журналисты проанализировали соответствующую статистику. Баранова считает странным, что снижение рождаемости в стране заметно уже сейчас.Специалист привела вероятные объяснения этому явлению.Баранова также прокомментировала звучавшие в начале пандемии прогнозы о возможном росте рождаемости из-за введения ограничительных мер."В начале пандемии рассказывали, что люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, и они будут детей плодить. На самом деле такого нет. Мы уже четко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот", — отметила биолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585432930.html

https://ria.ru/20201128/sovety-1586750539.html

китай

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, youtube, китай, сша, в мире