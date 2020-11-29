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https://ria.ru/20201129/koronavirus-1586797208.html
Биолог рассказала о странном последствии коронавируса
Биолог рассказала о странном последствии коронавируса
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США, что может быть... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T01:56
2020-11-29T08:11
распространение нового коронавируса
анча баранова
коронавирус в россии
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здоровье
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в мире
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Биолог предупредил о странном последствии коронавируса
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США, что может быть последствием пандемии коронавируса.Биолог ссылается на статью американского журнала, в которой журналисты проанализировали соответствующую статистику. Баранова считает странным, что снижение рождаемости в стране заметно уже сейчас.Специалист привела вероятные объяснения этому явлению.Баранова также прокомментировала звучавшие в начале пандемии прогнозы о возможном росте рождаемости из-за введения ограничительных мер."В начале пандемии рассказывали, что люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, и они будут детей плодить. На самом деле такого нет. Мы уже четко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот", — отметила биолог.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анча баранова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье, youtube, китай, сша, в мире

Биолог рассказала о странном последствии коронавируса

01:56 29.11.2020 (обновлено: 08:11 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
Медик надевает защитный костюм на входе в красную зону ГБУЗ ДГКБ им. З.А. Башляевой - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США, что может быть последствием пандемии коронавируса.
Биолог ссылается на статью американского журнала, в которой журналисты проанализировали соответствующую статистику. Баранова считает странным, что снижение рождаемости в стране заметно уже сейчас.

"У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов. <…> Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — все, детей рожать не будем", — предположила Баранова.

Специалист привела вероятные объяснения этому явлению.

"Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребенка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим", — допустила она.

Баранова также прокомментировала звучавшие в начале пандемии прогнозы о возможном росте рождаемости из-за введения ограничительных мер.
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"В начале пандемии рассказывали, что люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, и они будут детей плодить. На самом деле такого нет. Мы уже четко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот", — отметила биолог.
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