Биолог рассказала о странном последствии коронавируса
01:56 29.11.2020 (обновлено: 08:11 29.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик надевает защитный костюм на входе в "красную зону" ГБУЗ "ДГКБ им. З.А. Башляевой"
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила в эфире на YouTube о возможном спаде рождаемости в США, что может быть последствием пандемии коронавируса.
Биолог ссылается на статью американского журнала, в которой журналисты проанализировали соответствующую статистику. Баранова считает странным, что снижение рождаемости в стране заметно уже сейчас.
"У нас в октябре-ноябре уже наблюдался спад рождаемости по сравнению с предыдущим годом — примерно на десять-пятнадцать процентов. <…> Люди, как только услышали про плохую ситуацию в Китае, сразу же решили — все, детей рожать не будем", — предположила Баранова.
Специалист привела вероятные объяснения этому явлению.
"Многие штаты, может быть, в связи с тем, что у нас коронавирусная эпидемия, про рождаемость забыли и вообще не сообщают об этом. Или люди дома рожают, а ребенка через месяц регистрируют. Из-за этого такой провал видим", — допустила она.
Баранова также прокомментировала звучавшие в начале пандемии прогнозы о возможном росте рождаемости из-за введения ограничительных мер.
"В начале пандемии рассказывали, что люди теперь дома сидят в карантине, им делать нечего, и они будут детей плодить. На самом деле такого нет. Мы уже четко видим, что у нас спад рождаемости наблюдается, а вовсе не наоборот", — отметила биолог.
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