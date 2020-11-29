https://ria.ru/20201129/konneri-1586850579.html

Стала известна причина смерти Шона Коннери

Стала известна причина смерти Шона Коннери

Причиной смерти британского актера Шона Коннери стали вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, возраст и аритмия, сообщает портал TMZ со ссылкой на... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:40

2020-11-29T16:40

2020-11-29T22:01

культура

джеймс бонд

шон коннери

шотландия

багамы

эдинбург (город)

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Причиной смерти британского актера Шона Коннери стали вызванная пневмонией дыхательная недостаточность, возраст и аритмия, сообщает портал TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти.Согласно документу, актер скончался 31 октября в 01:30 (09:30 мск) в своем доме на Багамах. В графе причины смерти обозначены "пневмония — дыхательная недостаточность, пожилой возраст, фибрилляция предсердий (нарушение ритма сердца, характеризующееся нерегулярными или частыми сердечными сокращениями. — Прим. ред.)".Известный многими работами в кино, в том числе ролью Джеймса Бонда, легендарный актер шотландского происхождения Шон Коннери скончался в октябре в возрасте 90 лет. По словам сына актера, его отец "некоторое время был нездоров".Коннери родился 25 августа 1930 года в городе Эдинбург в Шотландии. Он снялся более чем в 70 фильмах, однако прежде всего он прославился съемками в "бондиане". Коннери — лауреат премии "Оскар", двукратный лауреат премии BAFTA, трехкратный лауреат премии "Золотой глобус".

https://ria.ru/20201031/bond-dzheyms-bond-ushel-iz-zhizni-legendarnyy-akter-shon-konneri-1582491959.html

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багамы

эдинбург (город)

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джеймс бонд, шон коннери, шотландия, багамы, эдинбург (город)