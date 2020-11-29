https://ria.ru/20201129/kletki-1586845242.html
Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса
Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса
Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:54
2020-11-29T15:54
2020-11-29T16:38
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев."У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые "клетки-убийцы", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке", — пояснил он.По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок."В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль", — сказал эксперт.Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител. Однако сейчас, подчеркнул Лукашев, уже можно говорить о том, что от клеточного иммунитета, в частности, зависит реакция организма на COVID-19."На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз", — сказал он.Тем не менее, по словам Лукашева, наилучшей защитой пока что остается вакцина и говорить о возвращении к "нормальной" жизни без ее массового производства сложно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/antitela-1586816711.html
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РИА Новости
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александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, наука, общество
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости.
Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции
, заявил в интервью телеканалу "Россия 24"
директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев
.
"У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые "клетки-убийцы", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке", — пояснил он.
По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.
"В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль", — сказал эксперт.
Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител. Однако сейчас, подчеркнул Лукашев, уже можно говорить о том, что от клеточного иммунитета, в частности, зависит реакция организма на COVID-19.
"На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз", — сказал он.
Тем не менее, по словам Лукашева, наилучшей защитой пока что остается вакцина и говорить о возвращении к "нормальной" жизни без ее массового производства сложно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.