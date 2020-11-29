Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201129/kletki-1586845242.html
Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса
Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса
Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T15:54
2020-11-29T16:38
распространение нового коронавируса
александр лукашев
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
здоровье - общество
наука
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_0:169:3044:1881_1400x0_80_0_0_ccc9dea45805ea2f628edae4c827bdfd.jpg
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев."У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые "клетки-убийцы", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке", — пояснил он.По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок."В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль", — сказал эксперт.Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител. Однако сейчас, подчеркнул Лукашев, уже можно говорить о том, что от клеточного иммунитета, в частности, зависит реакция организма на COVID-19."На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз", — сказал он.Тем не менее, по словам Лукашева, наилучшей защитой пока что остается вакцина и говорить о возвращении к "нормальной" жизни без ее массового производства сложно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201129/antitela-1586816711.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529887_157:0:2888:2048_1400x0_80_0_0_731a596efeb91fd0cbdc827ffe7bb61e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, наука, общество

Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса

15:54 29.11.2020 (обновлено: 16:38 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в запотевших защитных очках во время работы в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
"У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые "клетки-убийцы", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке", — пояснил он.
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 10:53Распространение нового коронавируса
СМИ: в Сингапуре родился ребенок с антителами к коронавирусу
По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок.
"В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль", — сказал эксперт.
Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител. Однако сейчас, подчеркнул Лукашев, уже можно говорить о том, что от клеточного иммунитета, в частности, зависит реакция организма на COVID-19.
"На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз", — сказал он.
Тем не менее, по словам Лукашева, наилучшей защитой пока что остается вакцина и говорить о возвращении к "нормальной" жизни без ее массового производства сложно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ЛукашевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыЗдоровье - ОбществоНаукаОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния