https://ria.ru/20201129/kletki-1586845242.html

Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса

Врач объяснил, как работает естественная защита организма от коронавируса

Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T15:54

2020-11-29T15:54

2020-11-29T16:38

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Выработанные организмом антитела — не единственная возможная защита от коронавирусной инфекции, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев."У нас есть клеточный иммунитет, это так называемые "клетки-убийцы", которые могут распознавать размножение вируса в здоровой клетке", — пояснил он.По его словам, такие клетки способны предотвращать развитие заболеваний, уничтожая зараженный участок."В целом для защиты от вируса клеточный иммунитет играет, пожалуй, даже более важную роль", — сказал эксперт.Он отметил, что взаимодействие этих клеток с коронавирусом сложнее изучать, чем процесс выработки антител. Однако сейчас, подчеркнул Лукашев, уже можно говорить о том, что от клеточного иммунитета, в частности, зависит реакция организма на COVID-19."На самом деле людей, которые встретились с коронавирусом, по некоторым данным, в два раза больше, чем заболевших, а по некоторым данным — и в десять раз", — сказал он.Тем не менее, по словам Лукашева, наилучшей защитой пока что остается вакцина и говорить о возвращении к "нормальной" жизни без ее массового производства сложно.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201129/antitela-1586816711.html

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