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Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны
Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:44
2020-11-29T22:14
ансар алла
саудовская аравия
йемен
сана
в мире
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КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной около международного аэропорта йеменской столицы Саны, сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.Согласно источнику, авиация коалиции продолжает находиться в небе над районом.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности аэропорты и нефтяные объекты.
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, сана, в мире

Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны

11:44 29.11.2020 (обновлено: 22:14 29.11.2020)
 
© Фото : Sputnik/StringerПоследствия авиаударов по аэропорту Йемена
Последствия авиаударов по аэропорту Йемена - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© Фото : Sputnik/Stringer
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КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной около международного аэропорта йеменской столицы Саны, сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.

"Авиация арабской коалиции нанесла два удара по авиабазе ад-Дайлами около международного аэропорта Саны к северу от столицы", — заявил источник.

Согласно источнику, авиация коалиции продолжает находиться в небе над районом.
В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности аэропорты и нефтяные объекты.
Табличка на объекте Saudi Aramco - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
23 ноября, 07:02
Хуситы заявили об ударе по объекту нефтегазовой компании Saudi Aramco
 
Ансар АллаСаудовская АравияЙеменСанаВ мире
 
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