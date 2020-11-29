https://ria.ru/20201129/khusity-1586821274.html

Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны

Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T11:44

2020-11-29T11:44

2020-11-29T22:14

ансар алла

саудовская аравия

йемен

сана

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КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной около международного аэропорта йеменской столицы Саны, сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.Согласно источнику, авиация коалиции продолжает находиться в небе над районом.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности аэропорты и нефтяные объекты.

https://ria.ru/20201123/udar-1585838880.html

саудовская аравия

йемен

сана

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ансар алла, саудовская аравия, йемен, сана, в мире