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Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны
Источник: арабская коалиция атаковала базу хуситов около аэропорта Саны
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:44
2020-11-29T11:44
2020-11-29T22:14
ансар алла
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КАИР, 29 ноя — РИА Новости. Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция нанесла авиаудары по военной базе йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситов), расположенной около международного аэропорта йеменской столицы Саны, сообщил РИА Новости источник в администрации Саны.Согласно источнику, авиация коалиции продолжает находиться в небе над районом.В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и захватившими власть в стране хуситами. С марта 2015 года на стороне международно признанного правительства с президентом Абд Раббу Мансуром Хади воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. В ответ на постоянные авиаудары по территориям на севере Йемена под властью хуситов мятежники подвергают обстрелам пограничные с Йеменом саудовские районы, в частности аэропорты и нефтяные объекты.
https://ria.ru/20201123/udar-1585838880.html
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, сана, в мире