"Чудо свершилось". В Москве открылся юбилейный сезон ГУМ-катка

На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.