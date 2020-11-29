"Чудо свершилось". В Москве открылся юбилейный сезон ГУМ-катка

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.
Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.
Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.
Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.
На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.
Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.
"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.
На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.
На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.
На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.
На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".
На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.
На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.
На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.
На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.
Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.
Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.
По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.
"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.
"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.
Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.
Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.
Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.
РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.
РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.