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"Чудо свершилось". В Москве открылся юбилейный сезон ГУМ-катка
"Чудо свершилось". В Москве открылся юбилейный сезон ГУМ-катка
РИА Новости, 29.11.2020
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татьяна навка, дмитрий песков, москва, фото, фото, общество

"Чудо свершилось". В Москве открылся юбилейный сезон ГУМ-катка

11:33 29.11.2020 (обновлено: 13:46 29.11.2020)
 
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.

Двукратная чемпионка мира, олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка и актриса и телеведущая Алла Михеева на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
1 из 17

Торжественное открытие юбилейного сезона ГУМ-Катка состоялось в субботу в Москве.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.

Фигуристы Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
2 из 17

Зрителям показали фрагменты из мюзиклов "Руслан и Людмила" и "Спящая красавица. Легенда двух королевств", а также провели вместе с ними зарядку.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
3 из 17

На фото: заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (справа) и глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

Артисты ледового шоу выступают на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
4 из 17

Артисты ледового шоу выступили на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

Гости катаются после открытия ГУМ-катка на Красной площади в Москве
5 из 17

"Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду", — сказала олимпийская чемпионка Татьяна Навка.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
6 из 17

На ГУМ-катке в этом сезоне пройдут различные мастер-классы. Все участники смогут не только научиться с легкостью исполнять базовые элементы фигурного катания – перебежки, вращения, прыжки, шаги, но и почувствовать настоящую радость от выступления на льду.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.

Художественный руководитель и директор Театра имени М.Н.Ермоловой Олег Меньшиков с супругой Анастасией на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
7 из 17

На ГУМ-Катке также пройдут традиционные мастер-классы по хоккею. Они будут доступны для всех желающих.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

Фигуристка Алина Загитова выступает на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
8 из 17

Олимпийская чемпионка Алина Загитова представила отрывок мюзикла "Спящая красавица. Легенда двух королевств".

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
9 из 17

На фото: олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин и фигуристка Татьяна Тотьмянина.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.

Президент благотворительного фонда Русский Силуэт Татьяна Михалкова на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
10 из 17

На территории ГУМ-катка будут соблюдены все необходимые меры предосторожности. Для гостей предусмотрены одноразовые маски и перчатки, площадь ГУМ-катка позволяет сохранять социальную дистанцию.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади в Москве
11 из 17

Предусмотрена дезинфекция коньков после каждого проката, установлены рециркуляторы воздуха и бактерицидные лампы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

Открытие ГУМ-катка на Красной площади
12 из 17

По словам организаторов, в этом сезоне каток преобразится в сказочную зимнюю страну с новогодними оленями, веселыми пингвинами и мудрыми совами.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.

Фигуристка Екатерина Боброва на открытии ГУМ-Катка на Красной площади
13 из 17

"Команда ГУМ-катка сделала все возможное, чтобы пандемийный Гринч не смог украсть у жителей Москвы и туристов дух Рождества", — добавили организаторы.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.

Телеведущий Дмитрий Хрусталев на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
14 из 17

Каток будет работать ежедневно с 10.00 до 23.00. В выходные дни взрослый билет будет стоить 700 рублей, а детский — 400.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.

Актриса Екатерина Шпица (справа) на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
15 из 17

Приходить на каток можно будет до 1 марта. Он будет открыт для посещения при любой погоде.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве
16 из 17

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка поздравили россиян с наступающим Новым годом, пожелали счастья, но напомнили, что до праздника еще месяц, и нужно хорошо поработать.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади
17 из 17

РИА Новости и Sputnik традиционно выступают информационными партнёрами ГУМ-катка на Красной площади.

© РИА Новости / Алексей Майшев
 
КультураТатьяна НавкаДмитрий ПесковМоскваФотоОбщество
 
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