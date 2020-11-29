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Барселона потратит 200 тысяч евро, чтобы увлечь туристов музыкой
Барселона потратит 200 тысяч евро, чтобы увлечь туристов музыкой
Городской совет Барселоны планирует вложить 200 тысяч евро в развитие классической музыки, причем главная задача – увлечь ею туристов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:40
2020-11-29T16:40
туризм
музыка
туризм
туристы
барселона (город)
испания
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Городской совет Барселоны планирует вложить 200 тысяч евро в развитие классической музыки, причем главная задача – увлечь ею туристов, сообщает ЕвроПульс. Власти города намерены поощрять туристов, которые приезжают ради искусства и культуры, а с "алко-путешественниками", наоборот, собираются бороться.Когда улучшится эпидемиологическая ситуация, в Барселоне планируют проводить фестивали камерных и больших симфонических оркестров. Главными площадками станут Дворец каталонской музыки и театры Л’Аудитори и Лисео.
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музыка, туризм, туристы, барселона (город), испания

Барселона потратит 200 тысяч евро, чтобы увлечь туристов музыкой

16:40 29.11.2020
 
© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкГорода мира. Барселона
Города мира. Барселона - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Городской совет Барселоны планирует вложить 200 тысяч евро в развитие классической музыки, причем главная задача – увлечь ею туристов, сообщает ЕвроПульс.
Власти города намерены поощрять туристов, которые приезжают ради искусства и культуры, а с "алко-путешественниками", наоборот, собираются бороться.
Когда улучшится эпидемиологическая ситуация, в Барселоне планируют проводить фестивали камерных и больших симфонических оркестров.
Главными площадками станут Дворец каталонской музыки и театры Л’Аудитори и Лисео.
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