https://ria.ru/20201129/ispaniya-1586592714.html

Барселона потратит 200 тысяч евро, чтобы увлечь туристов музыкой

Барселона потратит 200 тысяч евро, чтобы увлечь туристов музыкой

Городской совет Барселоны планирует вложить 200 тысяч евро в развитие классической музыки, причем главная задача – увлечь ею туристов, сообщает ЕвроПульс. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:40

2020-11-29T16:40

2020-11-29T16:40

туризм

музыка

туризм

туристы

барселона (город)

испания

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МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Городской совет Барселоны планирует вложить 200 тысяч евро в развитие классической музыки, причем главная задача – увлечь ею туристов, сообщает ЕвроПульс. Власти города намерены поощрять туристов, которые приезжают ради искусства и культуры, а с "алко-путешественниками", наоборот, собираются бороться.Когда улучшится эпидемиологическая ситуация, в Барселоне планируют проводить фестивали камерных и больших симфонических оркестров. Главными площадками станут Дворец каталонской музыки и театры Л’Аудитори и Лисео.

https://ria.ru/20201118/covid-19-1585069454.html

барселона (город)

испания

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музыка, туризм, туристы, барселона (город), испания