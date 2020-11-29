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Иран ускорит рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности
Иран ускорит рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности
Депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны, следует из сообщения,... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T11:58
2020-11-29T13:02
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
парламент ирана
магатэ
иран
в мире
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой парламента страны.Заседание прошло в свете убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло 27 ноября неподалеку от столицы.Депутат парламента Ирана Незам ад-Дин Мусави, в свою очередь, в Twitter сообщил, что вопрос об утверждении законопроекта, в том числе вопрос о приостановке выполнения дополнительного протокола о расширенном доступе МАГАТЭ и информации по поводу ядерных объектов в стране, будет, вероятно, рассматриваться в среду.Ранее парламентарии приняли решение о рассмотрении законопроекта под названием "стратегическая мера по отмене санкций", в воскресенье было принято решение присвоить проекту статус двойной важности.Как сообщалось прежде, законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.Кроме того, предполагается задействование центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установка центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.Также проект предполагает восстановление реактора в Араке в том виде, в каком он был до соглашения, и строительство еще одного реактора. В свою очередь, соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.Кроме того, одна из частей проекта обязывает власти отказаться от добровольного соблюдения Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.
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совместный всеобъемлющий план действий (свпд), парламент ирана, магатэ, иран, в мире

Иран ускорит рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности

11:58 29.11.2020 (обновлено: 13:02 29.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета - Меджлиса) в Тегеране
В зале заседаний парламента Ирана (Исламского консультативного совета - Меджлиса) в Тегеране - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой парламента страны.
Заседание прошло в свете убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло 27 ноября неподалеку от столицы.
Депутат парламента Ирана Незам ад-Дин Мусави, в свою очередь, в Twitter сообщил, что вопрос об утверждении законопроекта, в том числе вопрос о приостановке выполнения дополнительного протокола о расширенном доступе МАГАТЭ и информации по поводу ядерных объектов в стране, будет, вероятно, рассматриваться в среду.
Ранее парламентарии приняли решение о рассмотрении законопроекта под названием "стратегическая мера по отмене санкций", в воскресенье было принято решение присвоить проекту статус двойной важности.
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Как сообщалось прежде, законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.
Кроме того, предполагается задействование центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установка центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.
Также проект предполагает восстановление реактора в Араке в том виде, в каком он был до соглашения, и строительство еще одного реактора. В свою очередь, соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.
Кроме того, одна из частей проекта обязывает власти отказаться от добровольного соблюдения Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Парламент ИранаМАГАТЭИранВ мире
 
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