https://ria.ru/20201129/iran-1586822362.html

Иран ускорит рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности

Иран ускорит рассмотрение проекта об активизации ядерной деятельности

Депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны, следует из сообщения,... РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T11:58

2020-11-29T11:58

2020-11-29T13:02

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

парламент ирана

магатэ

иран

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149598/33/1495983356_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_0da6bcd1806495caf6d579aa33090344.jpg

ТЕГЕРАН, 29 ноя – РИА Новости. Депутаты парламента Ирана проголосовали за то, чтобы ускорить рассмотрение законопроекта об активизации ядерной деятельности страны, следует из сообщения, опубликованного пресс-службой парламента страны.Заседание прошло в свете убийства ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде, которое произошло 27 ноября неподалеку от столицы.Депутат парламента Ирана Незам ад-Дин Мусави, в свою очередь, в Twitter сообщил, что вопрос об утверждении законопроекта, в том числе вопрос о приостановке выполнения дополнительного протокола о расширенном доступе МАГАТЭ и информации по поводу ядерных объектов в стране, будет, вероятно, рассматриваться в среду.Ранее парламентарии приняли решение о рассмотрении законопроекта под названием "стратегическая мера по отмене санкций", в воскресенье было принято решение присвоить проекту статус двойной важности.Как сообщалось прежде, законопроект предполагает увеличение уровня обогащения урана до 20% и выше (такой уран считается оружейным). В настоящий момент Иран обогащает уран на уровне выше 4% вместо 3,67%, предусмотренного ядерной сделкой.Кроме того, предполагается задействование центрифуг для обогащения урана IR-2M в Натанзе и установка центрифуг IR-6 на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает использование центрифуг первого поколения IR-1.Также проект предполагает восстановление реактора в Араке в том виде, в каком он был до соглашения, и строительство еще одного реактора. В свою очередь, соглашение предполагает его перепроектирование под производство радиоизотопов, чтобы он не производил плутоний оружейного качества.Кроме того, одна из частей проекта обязывает власти отказаться от добровольного соблюдения Дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.

https://ria.ru/20200929/svpd-1577957411.html

https://ria.ru/20200925/svpd-1577756333.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совместный всеобъемлющий план действий (свпд), парламент ирана, магатэ, иран, в мире