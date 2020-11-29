Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201129/internet-1586851148.html
В Минске заработал мобильный интернет
В Минске заработал мобильный интернет
Белорусский сотовый оператор А1 сообщил, что возобновил предоставление услуги мобильной передачи данных в полном объеме. РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:48
2020-11-29T16:48
протесты в белоруссии
а1
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586849373_0:355:3010:2048_1400x0_80_0_0_83fa3991c2d0c976c45ff68e06b6485a.jpg
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белорусский сотовый оператор А1 сообщил, что возобновил предоставление услуги мобильной передачи данных в полном объеме.Ранее, примерно в 11.00, в белорусской столице начались проблемы с мобильным интернетом. Клиенты всех трех мобильных операторов в разных районах Минска сообщали, что не работают мессенджеры и не открываются сайты. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции. Оператор МТС подтвердил, что в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет. Компания А1 сообщила, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске."По состоянию на 15.50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - сообщил оператор A1 в Twitter.Нормализовано предоставление услуги мобильного доступа в интернет и операторами МТС и life.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. На фоне воскресной акции оппозиции в центре белорусской столицы были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади города. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201129/razgon-1586850327.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Колонна сторонников оппозиции в Минске
Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась
2020-11-29T16:48
true
PT0M47S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586849373_279:0:3010:2048_1400x0_80_0_0_f42fe60e28232e54e77f5107ae91da55.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
а1, минск, белоруссия, в мире

В Минске заработал мобильный интернет

16:48 29.11.2020
 
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белорусский сотовый оператор А1 сообщил, что возобновил предоставление услуги мобильной передачи данных в полном объеме.
Ранее, примерно в 11.00, в белорусской столице начались проблемы с мобильным интернетом. Клиенты всех трех мобильных операторов в разных районах Минска сообщали, что не работают мессенджеры и не открываются сайты. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции. Оператор МТС подтвердил, что в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет. Компания А1 сообщила, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске.
"По состоянию на 15.50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - сообщил оператор A1 в Twitter.
Нормализовано предоставление услуги мобильного доступа в интернет и операторами МТС и life.
Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. На фоне воскресной акции оппозиции в центре белорусской столицы были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади города. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники несанкционированной акции протеста Марш соседей в Минске - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
Вчера, 16:35Протесты в Белоруссии
Силовики разогнали группы протестующих в Минске
 
Протесты в БелоруссииА1МинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:10Греция продлила разрешение на въезд россиян
09:07Мишустин установил сроки утверждения графиков реформы институтов развития
09:05В Москве 5073 пациента вылечились от коронавируса за сутки
09:01В Москве один человек погиб при ДТП с фурой
09:00Ученые нашли способ усовершенствовать датчики взрывоопасных газов
08:58В "Шереметьево" обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном
08:57В московском парке "Остров Мечты" откроют резиденцию Деда Мороза
08:48Новосибирских чиновников, не надевших маски на мероприятии, лишат премии
08:44Суд оставил под арестом мэра Томска Ивана Кляйна
08:44Синоптики не ожидают нового ледяного дождя в Приморье в ближайшее время
08:35Стало известно, какую сумму россияне чаще всего берут в долг
08:30Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала результат операций
08:29В Новосибирске ударивший прохожего экс-росгвардеец получил условный срок
08:28Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
08:28СМИ: причастным к избиению продюсера в Париже предъявили обвинения
08:19Власти опровергли данные о закрытии моста на остров Русский до конца года
07:50Москвичей в понедельник ожидает облачная погода и мокрый снег
07:45Гидрометцентр спрогнозировал аномальные холода в ряде регионов
07:44Названы самые популярные у россиян способы сбережения денег
07:42Долги хабаровским медикам выплатят в ближайшее время
Лента новостейМолния