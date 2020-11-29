В Минске заработал мобильный интернет
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время несанкционированной акции протеста "Марш соседей" в Минске
МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белорусский сотовый оператор А1 сообщил, что возобновил предоставление услуги мобильной передачи данных в полном объеме.
Ранее, примерно в 11.00, в белорусской столице начались проблемы с мобильным интернетом. Клиенты всех трех мобильных операторов в разных районах Минска сообщали, что не работают мессенджеры и не открываются сайты. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции. Оператор МТС подтвердил, что в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет. Компания А1 сообщила, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске.
"По состоянию на 15.50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - сообщил оператор A1 в Twitter.
Нормализовано предоставление услуги мобильного доступа в интернет и операторами МТС и life.
Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. На фоне воскресной акции оппозиции в центре белорусской столицы были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади города. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы.
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