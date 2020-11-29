https://ria.ru/20201129/internet-1586851148.html

В Минске заработал мобильный интернет

В Минске заработал мобильный интернет

Белорусский сотовый оператор А1 сообщил, что возобновил предоставление услуги мобильной передачи данных в полном объеме. РИА Новости, 29.11.2020

2020-11-29T16:48

2020-11-29T16:48

2020-11-29T16:48

протесты в белоруссии

а1

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1d/1586849373_0:355:3010:2048_1400x0_80_0_0_83fa3991c2d0c976c45ff68e06b6485a.jpg

МИНСК, 29 ноя - РИА Новости. Белорусский сотовый оператор А1 сообщил, что возобновил предоставление услуги мобильной передачи данных в полном объеме.Ранее, примерно в 11.00, в белорусской столице начались проблемы с мобильным интернетом. Клиенты всех трех мобильных операторов в разных районах Минска сообщали, что не работают мессенджеры и не открываются сайты. Проблемы с мобильным интернетом в Минске возникают традиционно по воскресеньям перед акциями оппозиции. Оператор МТС подтвердил, что в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению нацбезопасности, был ограничен доступ к сети интернет. Компания А1 сообщила, что в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов снизила пропускную способность мобильного интернета в Минске."По состоянию на 15.50 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - сообщил оператор A1 в Twitter.Нормализовано предоставление услуги мобильного доступа в интернет и операторами МТС и life.Белорусская оппозиция традиционно проводит по воскресеньям акции протеста, в Минске - в формате шествия. На фоне воскресной акции оппозиции в центре белорусской столицы были усилены меры безопасности, силовики взяли под контроль главные площади города. Вместе с тем сторонники оппозиции собирались в различных районах Минска в небольшие колонны для проведения локальных шествий, силовики им мешали, проводя точечные задержания. Милиция пока не комментирует информацию о количестве задержанных во время акций протеста, а также о применении слезоточивого газа и о предупредительных выстрелах в воздух при разгонах протестов в Минске и пригороде, о которых сообщали очевидцы в соцсетях и местные СМИ.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц во дворы. Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201129/razgon-1586850327.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Колонна сторонников оппозиции в Минске Колонна сторонников оппозиции собралась в районе станции метро «Восток» в Минске, но после появления правоохранителей рассеялась 2020-11-29T16:48 true PT0M47S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

а1, минск, белоруссия, в мире