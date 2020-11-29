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Глава администрации Гонконга хранит все деньги дома из-за санкций США
Глава администрации Гонконга хранит все деньги дома из-за санкций США
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, которая в этом году в числе 11 высокопоставленных китайских чиновников оказалась в санкционном списке США, заявила, что... РИА Новости, 29.11.2020
2020-11-29T16:17
2020-11-29T16:17
кэрри лэм
министерство финансов сша
гонконг
китай
макао
сша
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ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, которая в этом году в числе 11 высокопоставленных китайских чиновников оказалась в санкционном списке США, заявила, что лишена возможности пользоваться банковскими счетами и вынуждена хранить все деньги в наличных у себя дома.При этом она заявила, что в подобных обстоятельствах столь необоснованно попасть под санкции правительства США – честь.Согласно данным в СМИ, годовая зарплата Лэм составляет 5,21 миллиона гонконгских долларов (порядка 670 тысяч долларов США).Минфин США в августе этого года ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.США заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди "подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга", в частности, в документе минфина США упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
https://radiosputnik.ria.ru/20201112/gonkong-1584231007.html
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кэрри лэм, министерство финансов сша, гонконг, китай, макао, сша, в мире

Глава администрации Гонконга хранит все деньги дома из-за санкций США

16:17 29.11.2020
 
© AP Photo / Ng Han GuanГлава администрации Гонконга Кэрри Лэм
Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм - РИА Новости, 1920, 29.11.2020
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 29 ноя – РИА Новости. Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, которая в этом году в числе 11 высокопоставленных китайских чиновников оказалась в санкционном списке США, заявила, что лишена возможности пользоваться банковскими счетами и вынуждена хранить все деньги в наличных у себя дома.
"Перед вами сидит глава администрации специального административного района Гонконг, которая не имеет возможности пользоваться банковскими услугами. Я каждый день использую наличные для всего. У меня дома кучи наличных, правительство выплачивает мне зарплату наличными, потому что у меня нет банковского счета", - заявил Лэм в интервью телеканалу HKIBC.
При этом она заявила, что в подобных обстоятельствах столь необоснованно попасть под санкции правительства США – честь.
Согласно данным в СМИ, годовая зарплата Лэм составляет 5,21 миллиона гонконгских долларов (порядка 670 тысяч долларов США).
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Минфин США в августе этого года ввел санкции в отношении 11 высокопоставленных чиновников материкового Китая и Гонконга. В список попали глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, шеф полиции Гонконга Крис Тан, министр безопасности Джон Ли, министр юстиции Тереза Чэн, директор офиса по делам Гонконга и Макао при госсовете КНР Ся Баолун, глава канцелярии центрального правительства КНР в Гонконге Ло Хуэйнин и другие.
США заявили, что ввели санкции в связи с тем, что эти люди "подрывали автономию Гонконга и ограничивали свободу выражения и собраний граждан Гонконга", в частности, в документе минфина США упоминается закон о защите национальной безопасности Гонконга.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначено наказание за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
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